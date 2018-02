Keytrade verlaagt hypotheekrente

Met de tariefverlagingen positioneert Keytrade Bank zich nadrukkelijker als challenger van de grootbanken. CEO Thierry Ternier: We beseffen dat we met deze daling een beetje tegen de algemene stroom ingaan. Een aantal grootbanken heeft de tarieven van hun woonkredieten onlangs nog verhoogd.'

Duel

Keytrade Bank is vooral in een duel verwikkeld met Hello Bank, de onlinebank van BNP Paribas Fortis. Hello Bank verhoogde recent zijn vaste hypotheekrente op twintig jaar van 1,65 naar 1,75 procent, en blijft dus qua geafficheerde rente goedkoper dan Keytrade.