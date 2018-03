Klanten BNPP Fortis krijgen digitale snufjes

Na Belfius en KBC kondigt nu ook BNP Paribas Fortis de komst van een 'multibancaire' diensten binnen zijn mobilebankingapp. De bank bevestigt ook dat robo-advies in de steigers staat.

De klanten zullen zal vanaf dit najaar via hun vertrouwde app een overzicht kunnen maken van al hun rekeningen bij verschillende banken en in een tweede fase ook betalingen vanuit de verschillende rekeningen kunnen uitvoeren.

BNP Paribas Fortis voegt er ook een dienst toe die de concurrentie nog niet heeft aangekondigd: een tool om het gezinsbudget te beheren. Dat personal finance-hulpmiddel wordt later uitgebreid. De app zou bijvoorbeeld tips kunnen geven om bepaalde spaardoelstellingen te bereiken, of de klant bijstaan in zijn keuze tussen huren of kopen van zijn woning.

Het terrein bezetten

De initiatieven van de grootbanken zijn een gevolg van de Europese richtlijn PSD2, die het betalingsverkeer in Europa wil vrijmaken. Sinds kort kunnen 'derde partijen' toegang krijgen tot de rekeninggegevens van de bankklant, als die klant daar toestemming voor geeft. Die derde partij kan een winkelketen, fintechspeler of een andere bank zijn.

De niet-banken kijken vooralsnog de kat uit de boom, mogelijk omdat nog niet alle regelgeving definitief, is. Dat geeft de banken de kans om nu al het terrein te bezetten. Dat ze zo ook inzage krijgen in de betaalgegevens van de klant bij concurrerende banken, is mooi meegenomen.

De multibankenapp van BNP Paribas Fortis wordt mee ontwikkeld door de Zweedse fintechspeler Tink, waar eerder onder meer ABN Amro ook al mee in zee ging. Hello Bank, de onlinejongerenbank van BNP Paribas Fortis, mag in de zomer al proefdraaien met de nieuwe app-diensten.

Robo-advies