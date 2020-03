'Klanten beseffen te weinig dat betaalpauze niet automatisch is'

Belgische bankkantoren worden overstelpt met vragen van bezorgde klanten. Maar zolang de details van het coronasteunplan niet bekend zijn, kan niemand duidelijk zeggen wie betaaluitstel krijgt en wie niet. Al staat steuntrekkers sowieso een pak administratie te wachten.

'Of ik de werkdruk nog aankan?', herhaalt een kantoorhouder van een middelgrote bank onze vraag. 'Dat valt goed mee. Bijna iedereen werkt thuis en we hebben alle technische middelen om de dossiers zo goed mogelijk te behandelen. En er zit slechts weinig personeel ziek thuis.'

Sinds de regering en de banken vorige zondag een noodplan uitwerkten dat onder andere een betaalpauze van zes maanden toelaat voor wie door de coronacrisis problemen ondervindt, worden bankiers massaal bestookt met vragen van klanten. 'In twee op de drie mails vragen klanten uitstel van betaling', zegt de kantoordirecteur. 'Dat is vrij evenredig verdeeld. Ongeveer de ene helft van de vragen komt van ondernemingen, de andere helft van hypotheeknemers.' Een andere kantoorhouder bevestigt. 'We ontvangen bijzonder veel mails, vaak van mensen die polsen naar de voorwaarden voor betaaluitstel. Aanvragen krijgen we veel minder.'

Nog geen details

Geen uitstel voor autolening Kantoorhouders melden dat ze ook vragen krijgen van klanten of ze kosteloos zes maanden uitstel van betaling kunnen krijgen voor hun autolening of een ander consumentenkrediet als ze door de coronacrisis betaalproblemen zouden ondervinden. Dat is niet het geval, viel woensdag te horen bij Febelfin, de koepel van de Belgische banken. 'Consumentenkredieten zijn inderdaad niet opgenomen in de steunmaatregelen die werden afgesproken met de federale regering', klinkt het. 'Maar ook hier geldt als belangrijke regel: praat met je bankier als je merkt dat je afbetalingsproblemen hebt.'

Echt concrete antwoorden hebben klanten de voorbije nog niet te horen gekregen. De steunmaatregelen gaan normaal pas vrijdag in. Een technische werkgroep van de bankenkoepel Febelfin werkt samen met medewerkers van Financiën de details en voorwaarden uit. 'We hopen ten laatste vrijdag te landen', viel woensdag te horen bij Febelfin.

De banken zelf zijn nog volop de technische instructies aan het uitwerken die hun kantoorhouders moeten volgen om een klant uitstel van betaling of een extra overbruggingskrediet toe te kennen. Extra mankracht zetten de meeste banken niet in, noch in de callcenters op de hoofdzetels, noch in de kantoren. ING België gaf woensdag wel mee dat het extra werkkrachten inzet om klanten te begeleiden. De groep lanceerde ook een mailbox waar mensen met vragen over hun woonkrediet terechtkunnen.

Tweede golf

'We verzamelen nu alle informatie en maken onze klanten duidelijk dat we ze nog geen concrete oplossingen kunnen bieden', zegt een bankagent. 'Ik verwacht in april een tweede golf van aanvragen, van mensen die zien dat er alsnog geld van hun rekening is gehaald omdat ze geen aanvraag hadden ingediend.'

De situatie leidt frustratie bij bedrijven die de afgelopen dagen hun bankkantoor al hadden gepolst. 'De Croo heeft meermaals gezegd dat alle gezonde bedrijven zes maanden uitstel krijgen', zegt een restaurateur. 'Maar blijkbaar is er toch een hele reeks voorwaarden en administratieve rompslomp vereist. Onze bankier vroeg een inkijk in onze cashflow voor de komende maanden en om rekening te houden met de steunmaatregelen waar we recht op hebben. Hij vroeg ons ook welke inkomsten we dit jaar nog verwachten. Al voegde hij daar wel meteen aan toe dat hij enkel vermoedde dat die gegevens nodig zijn.'