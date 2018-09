Klanten en aandeelhouders rekenen op overheid

Snel na de bankencrisis van 2008 heeft Europa beslist de waarborg voor het spaargeld op te trekken tot 100.000 euro per rekening. Van de Belgen, verwoede spaarders, zegt 46 procent vertrouwen te hebben in die depositowaarborg. 14 procent heeft er weinig of helemaal geen vertrouwen in. Een grote groep heeft er geen uitgesproken mening over. Dat blijkt uit de enquête die De Tijd organiseerde naar aanleiding van de tiende verjaardag van de bankencrisis.

In 2008 moest de overheid miljarden in de banken steken om ze overeind te houden. Sindsdien klinkt het in de politiek dat banken niet langer met belastinggeld mogen worden gered. Er is gewerkt aan een regime om probleembanken op een geordende manier te vereffenen, om te vermijden dat de belastingbetaler er moet voor opdraaien. Niettemin vindt 47 procent van de Belgen dat het een prioritaire opdracht van de regering is banken die dreigen om te vallen te redden. 35 procent weet het niet of heeft er geen uitgesproken mening over.