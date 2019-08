Klanten grootbanken klagen vooral over kosten

De vier grote klassieke banken scoren slecht in een ­bevraging van Test-Aankoop, vooral over de kosten. Toch spelen ze maar weinig klanten kwijt.

De consumentenorganisatie Test-Aankoop peilde bij 8.100 abonnees naar hun tevredenheid over hun bank. De gemiddelde score was nog aanvaardbaar: 71 procent van de klanten zei tevreden te zijn over de dienstverlening. Dat lag in de lijn met eerdere enquêtes.