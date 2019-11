Klein beetje minder loon voor bankpersoneel

Bankbedienden kunnen mogelijk wat minder loon krijgen op het einde van deze maand. Dat is het gevolg van een negatieve indexering in de sector. De daling is wel miniem: de lonen kunnen zakken met 0,07 procent.

Dat heeft hr-dienstverlener SD Worx berekend.

Aanleiding voor de daling is de lage inflatie. Die daalde in september naar 0,8 procent, en in oktober naar 0,48 procent. Als gevolg is ook het viermaandelijks gemiddeld indexcijfer, dat wordt gebruikt voor de indexering van veel lonen, laag.

Dat zorgt voor een aantal sectoren voor een negatieve indexering. Normaal evolueren onze lonen mee omhoog met de stijging van de levensduurte, maar bij negatieve of lage inflatie kan dat mechanisme in sommige sectoren ook in omgekeerde richting werken. En dalen de lonen dus.

'Symbolisch belangrijk'

De grootste sector die in november wordt getroffen is de bankensector, goed voor enkele tienduizenden werknemers. Die kunnen hun loon in november met 0,07 procent zien dalen, zegt Geert Vermeir, juridisch adviseur bij het kenniscentrum van SD Worx.