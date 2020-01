Kleine Amerikaanse banken zien wanbetalingen toenemen

De term ‘subprimelening’ werd wereldberoemd toen de kredietcrisis van 2008 uitbrak. Huiseigenaars die nooit een lening hadden mogen krijgen, gingen in wanbetaling. Dat leidde via een bankencrisis tot een wereldwijde recessie.

De vermogensbeheerder DWS vestigt de aandacht op een nieuw ‘subprime’-fenomeen. Het gaat om Amerikanen die hun kredietkaartschulden niet kunnen terugbetalen. In tegenstelling tot bij hypotheken valt in dat geval geen beslag te leggen op een of ander goed.