Kleinzoon Albert Frère doet intrede bij Nationale Bank

Uit de oproeping voor de algemene vergadering blijkt dat er wissels gepland zijn. Cédric Frère wordt regent in plaats van zijn vader Gérald Frère. Cédric is het derde lid van de familie Frère dat plaatsneemt in de regentenraad van de Nationale Bank na Gérald en zijn grootvader Albert.

De laatste jaren komen de leden van de tweede en derde generatie van de familie Frère steeds meer naar voren. De 34-jarige Cédric Frère is de jongste actieve Frère-telg. Hij werkte een tijdje in de banksector (Goldman Sachs, RBS, Bank Degroof). Hij is bestuurder bij de beursgenoteerde Frère-holdings GBL en Pargesa en bij de familiale vennootschappen NPM en Frère-Bourgeois. Bij NPM is hij eveneens investeringsmanager.