Kmo’s lenen 46 miljoen via crowdlending

De Brusselse artisanale speculoosbakker Dandoy haalde in korte tijd 0,3 miljoen euro op via crowdlending.

112 Belgische bedrijven hebben vorig jaar 46,1 miljoen euro opgehaald bij beleggers via zes crowdlendingplatformen. Dat is 3 procent meer dan vorig jaar. Investeerders schuiven in bosjes aan voor de meeste interessante dossiers, van vastgoed tot bedrijfsleningen met overheidswaarborg.

'Ik heb van bij de start van crowdlending meegedaan en al grote bedragen geïnvesteerd, maar de jongste tijd is het blijkbaar zo populair geworden dat het vaak niet meer lukt om mee te doen’, zucht een belegger. ‘Het lijkt op Tomorrowland: om tien uur klaarzitten om een ticket te kopen en om twee over tien is alles al weg.’ De belegger begon enkele jaren geleden met crowdlending, rechtstreeks geld verschaffen aan kmo’s en starters. Dat kan via verschillende crowdlendingplatformen, waarvan een aantal erkend zijn door de financieeltoezichthouder FSMA.

Crowdlending Via crowdlending verstrekken particulieren rechtstreeks geld aan ondernemers via een lening. Intresten en kapitaal worden op afgesproken tijdstippen terugbetaald. Crowdlending is een van de vormen van crowdfunding, naast een aandelenparticipatie, een donatie of de betaling van een bedrag in ruil voor een product of dienst.

Vele tienduizenden landgenoten hebben zich al geregistreerd bij een of meerdere platformen. Vorig jaar werd in ons land via zes crowdlendingplatformen 46,1 miljoen euro opgehaald door 112 bedrijven, blijkt uit een rondvraag van De Tijd.

Volgens de belegger is er vooral een probleem om geld te kunnen uitlenen aan projecten met de laagste risicolabels. ‘Met verschillende vrienden proberen we op dezelfde aanbiedingen in te tekenen, maar meestal lukt het niet. Het is niet fair dat je als trouwe investeerder drie keer na elkaar uit de boot valt.’

Bij Bolero Crowdfunding, een onderdeel van KBC, geven ze toe dat sommige projecten in een paar minuten volledig zijn volgestort. ‘Het gemiddelde investeringsbedrag per investeerder is ongeveer 2.200 euro. Vooral bij campagnes die een beperkter bedrag willen ophalen, bijvoorbeeld 200.000 tot 300.000 euro, heeft dan ook maar een beperkt aantal investeerders de kans om te investeren’, zegt woordvoerster Ilse De Muyer.

Maar ook een grotere operatie, een lening van 1,25 miljoen euro door het staalbedrijf Ferrokonstrukt die twee maanden zou lopen, was in enkele minuten afgerond. Zelfs CEO Daphne Deckers greep ernaast omdat ze te laat was met haar registratie.

Ook het Luikse Ecco Nova, een crowdlendingplatform dat zich specialiseert in de financiering van duurzame projecten, kende enkele hyperpopulaire aanbiedingen. ‘Dit jaar zijn enkele transacties in minder dan tien minuten afgesloten. Dat leidt soms tot frustratie bij de leden’, geeft medeoprichter Pierry-Yves Pirlot toe. ‘Je kunt de tickets per investeerder verkleinen, maar de echte oplossing is zorgen dat er voldoende grote aanbiedingen komen.'

Bolero Crowdfunding zegt iedereen een kans te willen geven via het principe first come, first served. ‘We bieden verschillende crowdlendingprojecten per maand aan zodat iedereen de kans krijgt te investeren in een waaier van diverse kmo’s’.

Groei

Door de coronacrisis zakte het aantal crowdlendingdossiers vorig jaar met een tiende. Het opgehaalde bedrag (46,1 miljoen euro) ligt 3 procent hoger dan in 2019, maar de groei van de crowdlendingmarkt is veel lager dan de vorige jaren. Bij een aantal grote spelers was de stijging beperkt (Look&Fin en Ecco Nova) of was er sprake van een daling (BeeBonds en Bolero Crowdfunding).

Dat crowdlending dit jaar toch nog goed scoort, is opmerkelijk. De coronacrisis dreigde de sector, die de voorbije jaren razendsnel groeide, hard te treffen. ‘De prioriteiten lagen voor vele ondernemers even anders, vooral tijdens de eerste lockdownmaanden in de lente’, zegt Bolero Crowdfunding.

‘Ondernemers moeten voor een financieringsronde een financieel plan voorleggen, maar het was toen moeilijk prognoses te maken’, vult Aelbrecht Van Damme van het Gentse platform WinWinner aan. ‘Ook investeerders lieten het wat afweten: ze hadden schrik en waren risicoavers. We vreesden dat 2020 een verloren jaar zou worden.’

In het tweede kwartaal lagen we stil, klinkt het bij Look&Fin. Dat is met 14,7 miljoen euro aan crowdlending de grootste speler in ons land. Het gaat onder meer om een lening van 300.000 euro van de Brusselse artisanale speculoosbakker Dandoy. Look&Fin plaatste ook 6,6 miljoen euro in Frankrijk.

Regionale overheden

De groei van Look&Fin (5%) is vooral te danken aan de laatste maanden van het jaar. Er was toen een enorme groei dankzij de steunplannen van regionale overheden, legt directielid Maxime Housiaux uit. De Vlaamse overheid biedt op Winwinleningen een belastingkrediet van 2,5 procent van het geleende bedrag en een waarborg van 40 procent. In Brussel gaat het om een belastingkrediet van 2,5 tot 4 procent en een waarborg van 30 procent. In Wallonië krijgt de nieuwe Prêt Coup de pouce ook een belastingvoordeel van 2,5 tot 4 procent.

Mede door de herstelleningen ziet de sector 2021 positief tegemoet. Bolero Crowdfunding ziet veel investeringsappetijt: 7 op de 10 leden geven aan dat ze willen blijven investeren in Belgische kmo’s en lokale ondernemers. 'Er waren de jongste maanden veel nieuwe projecten', stelt Vincent De Brouwer van Lita.co vast.

‘Bij onze leden gaat de meeste interesse naar bedrijven die al ergens staan en bezig zijn met concrete producten of zaken waar de belegger zich iets bij kan voorstellen’, zegt Van Damme (WinWinner). Een voorbeeld is Hof van Ossel, een Merchtemse boer die wagyurundvlees kweekt. Investeerders zijn foodies die het product kennen of mensen uit de regio.’

Mensen zien dat ondernemers die ze kennen het moeilijk hebben en willen die wel 1.000 euro toestoppen om hen te helpen het hoofd boven water te houden. Aelbrecht Van Damme CEO WinWinner

Van Damme ziet dit jaar veel solidariteit: ‘Mensen zien dat ondernemers die ze kennen het moeilijk hebben en willen die wel 1.000 euro toestoppen om hen te helpen het hoofd boven water te houden. Ondernemers met een groot netwerk of een brede basis op sociale media kunnen zo goed mobiliseren.’

Vastgoed

Op sommige platformen doen vooral vastgoedprojecten met zeer tastbare activa het goed. ‘We horen van ondernemers dat veel banken de kredieten voor vastgoedprojecten verminderen. Voor projecten van 0,5 miljoen tot enkele miljoenen euro is bijna geen financiering te vinden’, zegt Duysan van BeeBonds.