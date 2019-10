Kmo's lenen vaker bij vrienden en familie

Kmo’s die moeilijk aan financiering raken bij banken of risicokapitaalfondsen, kunnen terecht bij de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV. Via de winwinlening van PMV kunnen zulke bedrijven sinds 2006 voordelig lenen bij familie en vrienden. Vorig jaar werd een nieuw record neergezet: er werden 2.625 winwinleningen toegekend.

Waarborgregeling

‘De jongste jaren zien we een duidelijke stijging. We verstrekken meer waarborgen voor relatief grotere kredieten. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de actieve overnamemarkt en de stijgende prijzen voor overnames. Overnemers zijn bereid 30 procent meer te betalen voor een bedrijf dan vijf jaar geleden. Door de nog altijd lage interestvoeten kunnen overnemers goedkoop en gemakkelijk lenen, als de banken uiteraard voldoende waarborgen kunnen worden aangeboden.’

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen zette vorige week via de Week van de Bedrijfsoverdracht overnames extra in de kijker. Op die manier wil de Vlaamse overheid ondernemers aanmoedigen na te denken over wat met hun bedrijf gebeurt als zij stoppen of overlijden.