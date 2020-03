Koenraad Debackere wordt nieuwe voorzitter KBC

Koenraad Debackere volgt in mei Thomas Leysen op als voorzitter van KBC. De algemeen beheerder van de KU Leuven heeft een sterk technologieprofiel, wat van pas komt bij een groep waar ‘digitalisering’ tegenwoordig het ordewoord is.

In de wandelgangen werd Debackere al een poos getipt als nieuwe voorzitter van KBC . Maar zolang de Belgische Nationale Bank en de Europese Centrale Bank de 58-jarige Gentenaar niet officieel ‘fit & proper’ verklaarden, hield de bank en verzekeraar de lippen stijf op elkaar.

Nu komt de bevestiging er dus wel: Debackere, die sinds vorig jaar al bestuurder was bij de groep, volgt na de algemene vergadering van 7 mei Thomas Leysen op als voorzitter van de raad van bestuur. Leysen was sinds 2011 voorzitter van de financiële groep.

Debackere lijkt alvast de juiste man op het juiste moment te zijn om Leysen op te volgen bij KBC, stellen waarnemers. Debackere is sinds 2005 algemeen beheerder van de KU Leuven overziet in die functie de financiën, het personeelsbeleid, de IT en de administratieve organisatie van de universiteit.

'Grootste innovator'

Maar belangrijker is wellicht dat Debackere ook een sterk technologieprofiel heeft. Sinds het midden van de jaren ’90 is de burgerlijk ingenieur, die ook studeerde aan het invloedrijke MIT in de VS, ook hoogleraar technologie- en innovatiemanagement aan de KU Leuven. Tegelijk leidt Debackere ook het LRD, voluit Leuven Research & Development. Dat is het ‘ondernemersloket’ binnen de universiteit dat onderzoekers bewust moet maken van het commerciële potentieel van hun onderzoek en spinoff-bedrijven naar de markt helpt te brengen. Door die aanpak zag de KU Leuven zich al meermaals bekroond tot de meest innovatieve universiteit van Europa.

Koenraad Debackere staat nu bekend als een van de grootste innovators van Vlaanderen. Maar als kind droomde hij ervan ooit een eigen boerderij te kunnen beginnen.

Het verklaart waarom Debackere, die er als kind nochtans van droomde een boerderij te beginnen, intussen bekendstaat als een van Vlaanderens grootste innovators. Een imago dat KBC goed van pas kan komen. Net als zowat alle traditionele banken moet men ook aan de Brusselse Havenlaan volop inzetten op vernieuwing en verdere digitalisering om niet van de kaart te worden gespeeld door ambitieuze jonge spelers in nieuwe financiële technologie. En net als bij alle andere financiële instellingen zal Debackere er bij KBC mee op moeten toezien dat de groep zich ook voortdurend blijft aanpassen aan de steeds strengere regelgeving voor de sector.

No nonsense

Ook het uitgebreide netwerk dat Debackere door de jaren heeft opgebouwd, kan van pas komen. De voorbije jaren is de Debackere ook bestuurder geworden bij onder andere de investeringsmaatschappij LRM en de materiaaltechnologiegroep Umicore. De raad van bestuur van die groep wordt trouwens voorgezeten door Thomas Leysen, die bij KBC nu plaats ruimt voor Debackere.

De grootste hekel heb ik aan oeverloos gepraat, vooral tijdens vergaderingen. Koenraad Debackere Nieuwe voorzitter van KBC

Ook met KBC-CEO Johan Thijs zou Debackere goed samenwerken, zeggen waarnemers. Beiden hebben alvast gemeen dat ze zich als een no-nonsense-manager profileren. ‘De grootste hekel heb ik aan oeverloos gepraat, vooral tijdens vergaderingen’, vertelde Debackere ooit in de campuskrant van de KU Leuven. ‘Waarom vijftig woorden gebruikten als het ook met tien kan?’

Vlerick

Debackere is op dit moment al niet-uitvoerend bestuurder bij KBC Groep en KBC Verzekeringen. Op de algemene vergadering in mei zal worden voorgesteld hem aan te stellen als onafhankelijk bestuurder. De raad van bestuur zal hem daarna benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur van KBC Groep, KBC Bank en KBC Verzekeringen. In de tussentijd zal Philippe Vlerick, vice-voorzitter, tijdelijk het voorzitterschap waarnemen.