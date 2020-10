Koerswijziging HSBC legt ook Belgische bankenzorgen bloot

Of KBC effectief meebiedt, hangt allicht mee af van hoe de Nederlanders de Oost-Europese activiteiten willen verkopen. De Belgische bank-verzekeraar zal vooral interesse hebben in de Hongaarse activa – KBC is er het nummer twee in de financiële sector en Aegon de vijfde grootste levensverzekeraar - en allicht veel minder in de resterende activa. 'Als het pakket in stukken wordt verkocht of als een partner de rest wil én het is makkelijk uit elkaar te halen, dan is het een andere zaak', zegt een waarnemer. Volgens onze informatie is Aegon van plan de activa in één keer te verkopen.