Krantenwinkels gaan bankrekeningen verkopen

Via een terminal kan een klant een bankrekening openen in 5 minuten.

Een bankrekening met een betaalkaart openen in een krantenwinkel en er geld afhalen wordt begin volgend jaar mogelijk. De neobank Nickel mikt op 1.400 verkooppunten in ons land.

Het is een beproefd concept bij onze zuiderburen: Fransen kunnen via een terminal in 6.100 kranten- en tabakswinkels in 5 minuten een bankrekening openen. Een oplossing voor wie door de sluiting van bankagentschappen geen fysiek kantoor meer heeft in zijn dorp. De persverkopers zijn tevreden dat ze nieuwe diensten kunnen aanbieden omdat de verkoop van zowel tabak als papieren kranten en magazines al jaren over zijn hoogtepunt is. Voor de eenvoudige bankrekening met betaalkaart is duidelijk een publiek: Nickel heeft al 2,1 miljoen klanten.

De bankreus BNP Paribas, die eigenaar is van Nickel, steekt nu met het concept de grens over. In Spanje werden al 150 verkooppunten geopend en eind dit jaar volgen de eerste Belgische. ‘Begin volgend jaar kunnen we dan de eerste Belgische bankrekeningen openen’, zegt Emmanuel Legras, de CEO van Nickel in België. Hij mikt op minstens 300.000 klanten in vijf jaar.

Nickel heeft de voorbije maanden gezocht naar strategische partners die als distributeur willen optreden. De keuze is gevallen op zelfstandige uitbaters van krantenwinkels. Nickel heeft akkoorden gesloten met Perstablo en Prodipresse, de Vlaamse en Franstalige federatie van zelfstandige krantenwinkels, die het concept zullen verdedigen bij hun leden en niet-leden.

‘Het is voor de perswinkels een heel leuk aanbod', zeg Yannick Gyssens de voorzitter van Perstablo. 'Omdat onze traditionele activiteiten achteruitgaan, moeten we constant diversifiëren en andere inkomsten zoeken. Voor wie dat niet doet, zal er geen plaats meer zijn. In kleine gemeenten zijn wij een centrale hub waar van alles te vinden is. Dankzij onze ruime openingsuren en groot netwerk kan dat een mooie dienstverlening zijn voor de bevolking.'

Het fysieke verkooppunt is wat Nickel uniek maakt tegenover andere nieuwe, volledig digitale aanbieders van bankdiensten. Net als bij die neobanken open je een Nickel-rekening online. Maar met zijn lokale netwerk van krantenwinkels kan Nickel mensen overtuigen die dat een te grote stap vinden. In het pakket van 20 euro per jaar zit een Mastercard-betaalkaart, een app of webplatform om overschrijvingen te doen en binnenkort ook de mogelijkheid om mobiel te betalen. Wie geen internet of smartphone heeft, kan bepaalde transacties per sms uitvoeren. '60 procent van de klanten gebruikt Nickel als eerste bankrekening. Dus die waar de inkomsten toekomen en de meeste facturen mee betaald worden’, zegt Nickel-CEO Thomas Courtois.

Wie cash nodig heeft, kan in Nickel-krantenwinkels maandelijks 300 tot 800 euro afhalen. De eerste drie afhalingen per maand zijn gratis, daarna kost dat 0,5 euro. Geld afhalen aan een klassieke bankautomaat kost 1 euro. Geld storten kan tot maximaal 950 euro per maand en kost 2 procent. Nickel wil van de krantenwinkel geen alternatieve pinautomaat maken. ‘Het moet in evenwicht zijn met de activiteiten van de handelaar’, zegt Legras.

Legras zou in ons land graag een netwerk van 1.400 Nickel-verkooppunten uitbouwen. Dat kan volledig ingevuld worden met zelfstandige perswinkels, waarvan er nog ruim 2.200 zijn in België. Die kunnen nu kiezen of ze instappen. ‘Als federatie zetten we ons hierachter om er een succesverhaal van te maken', zegt Gyssens.

Hij wijst erop dat het aanbod van Nickel de winkelier niets kost. Er wordt een terminal geïnstalleerd en de krantenwinkel krijgt een vergoeding voor elk verkocht Nickel-pakket. Ook voor elke geldafhaling krijgt de krantenwinkel een vergoeding van 0,23 cent. Nu moet de krantenwinkel nog extra betalen als hij een klant uit de nood helpt met wat cash. 'Dat loopt soms op tot 300 of 600 euro per maand', zegt Gyssens.

Financiële instellingen moeten voldoen aan strenge regels rond de bestrijding van witwassen en terreurfinanciering. Behalve verdachte transacties melden moeten ze ook de identiteit van klanten kennen. Omdat bij Nickel die activiteit deels wordt uitbesteed aan de uitbater van de krantenwinkel, krijgt die een opleiding rond witwassen en een goedkeuring door de Nationale Bank.

Nickel heeft stevige ambities in Europa. ‘In 2025 willen we in acht landen actief zijn', zegt Courtois. De merknaam Nickel wordt overal gebruikt, maar het aanbod zal lokaal aangepast worden. 'In België is Nickel een Belgisch merk met een Belgische rekening en een Belgisch verkoopnet.’