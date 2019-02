Krijgt u schadevergoeding na diefstal uit uw bankkluis?

Op enkele uitzonderingen na is de inhoud van uw kluis bij een bank verzekerd tegen diefstal. Maar u moet wel kunnen bewijzen dat de kostbaarheden die u claimt effectief de uwe zijn.

Bijna twee dagen nadat spectaculair werd ingebroken bij een Antwerps filiaal van BNP Paribas Fortis, weten klanten nog altijd niet of ook hun kluis werd opengebroken.

Zolang het onderzoek naar de inbraak loopt, geldt een absoluut toegangsverbod tot de kluizenzaal. Die is ook volledig vergrendeld in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder. BNP Paribas Fortis wil ook geen commentaar op de inbraak geven. ‘We willen het verloop van het onderzoek niet schaden’, klinkt het.

Verklaring op eer

Wel duidelijk is dat de klanten die een kluis huurden, werd gevraagd om in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder een verklaring op eer op te stellen over wat ze daarin bewaarden. Een verklaring in tweevoud: één exemplaar wordt bewaard bij de bank, een ander gaat naar de politie voor het verdere gerechtelijke onderzoek.

Dat is een procedure die ook andere banken met kluizen hanteren als sprake is van een inbraak in de kluizenzaal. Als blijkt dat de kluis van de klant niet werd opengebroken, geeft de bank zijn of haar verklaring ongeopend terug. Blijkt wel iets te ontbreken, dan heeft de klant acht dagen de tijd om die diefstal aan te geven.

Geen atoomwapens

In principe is alles wat zich in de kluis bevindt verzekerd tegen diefstal, brand of waterschade. De bank heeft zich ook herverzekerd om zelf de schade op te kunnen vangen voor dergelijke zaken.

Wie meer claimt dan hij in bezit heeft, heeft geen recht meer op een schadevergoeding. In de kleine lettertjes van de gebruiksovereenkomst die banken opstellen, staan doorgaans wel enkele uitzonderingen.

De ene uitzondering is wat opmerkelijker dan de andere. Zo wordt meegedeeld dat schade door slechte bewaaromstandigheden – een exclusieve fles wijn bewaart u misschien beter niet in een kluis – niet wordt gedekt.

Zowat alle instellingen geven ook mee dat schade door radioactieve straling niet wordt gedekt. Bij ING België wordt zelfs uitdrukkelijk vermeld dat ‘elk oorlogswapen dat de atoom- of kernsplijting of de atoom-of kernfusie aanwendt’ niet wordt verzekerd bij een verlies.

Bewijslast

Laten we ervan uitgaan dat u geen kernwapenarsenaal stockeert in uw bankkluis. Dan nog zal het niet altijd evident zijn een schadevergoeding te krijgen na een diefstal. Als huurder is het aan u om te bewijzen dat de inhoud van de kluis waar u een verklaring over heeft afgelegd, effectief bestaat.