Kwart minder woonkredieten door einde woonbonus en corona

Het aantal nieuwe hypotheekleningen is in het eerste kwartaal met 23 procent gedaald. Het totale bedrag zakte met bijna een kwart.

Door de afschaffing van de woonbonus in Vlaanderen was er eind vorig jaar een rush op hypothecaire leningen. Wie plannen had om te bouwen, te kopen of te renoveren, deed dat nog snel voor het jaareinde om nog in aanmerking te komen voor het fiscale voordeel, de woonbonus.