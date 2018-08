Lagere kwartaalwinst voor ING België

Terwijl de Nederlandse bankgroep ING beter dan verwacht presteerde tussen april en juni, zag de Belgische tak haar winst wel licht terugvallen. Lagere rente-inkomsten en hogere kosten wogen op de cijfers.

Niet dat ING België, waarin ook de Luxemburgse activiteiten zijn opgenomen, slecht boerde in het tweede kwartaal. De groep verkocht voor 4 procent meer kredieten in het tweede kwartaal. Het grootste deel van die groei is afkomstig van leningen aan bedrijven. Maar net zoals dat bij andere banken het geval is, volstaan die hogere volumes niet om de impact van de lage rente te compenseren.

In een toelichting bij de kwartaalcijfers geeft ING mee dat ING België als gevolg van de lage rente minder inkomsten puurt uit de spaar- en zichtrekeningen. De voorbije kwartalen kon de groep dat counteren door meer commissie-inkomsten te puren uit de verkoop van beleggingsproducten. Maar in het voorbije kwartaal vielen de inkomsten uit die verkoop terug.

Record Bank

Dat maakt dat ING België in het tweede kwartaal zijn totale inkomsten met meer dan 12 procent zag terugvallen tot 717 miljoen euro. Tegelijk moest de groep ook extra kosten boeken die verbonden zijn aan de integratie van dochter Record Bank. Toen ING België bijna twee jaar geleden een grondige herstructurering aankondigde, besloot de bank ook de merknaam Record Bank op te doeken.

De integratie van het Record in het eigen kantoornetwerk is nu achter de rug, maar dat zadelde de bank met 12 miljoen euro extra kosten op. De volgende stap in de reorganisatie wordt nu het uitpuren van het productgamma en het IT-systeem van de Belgische en Nederlandse bankdivisies aan elkaar koppelen, geeft ING mee.

Dat alles maakt dat ING België het tweede kwartaal afsloot met een winst voor belastingen van 216 miljoen euro, 6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Groei bij moedergroep

Bij de Nederlandse moedergroep zien we een gelijkaardig beeld, als was het hier vooral een mindere prestatie in de marktenzalen die er toe leidde dat de bank haar inkomsten met 1,1 procent zag slinken naar 4,48 miljard euro.

Door lagere kosten, en vooral door minder voorzieningen te nemen voor niet of laattijdig terugbetaalde kredieten, kon de bankreus zijn nettowinst wel met ruim 4 procent opkrikken naar 1,43 miljard euro. Daarmee doet ING beter dan analisten gemiddeld hadden verwacht.