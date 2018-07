Lang uitstel dreigt voor beursgang Belfius

Als de regering voor haar zomerreces niet het licht op groen zet voor de beursgang van de overheidsbank Belfius, mogen die plannen voor lange tijd worden opgeborgen.

De regering-Michel moet nog enkele dossiers afwerken voor ze binnen een paar weken met vakantie vertrekt. De begroting voor 2019 moet worden opgesteld, en premier Charles Michel (MR) wil ook graag zijn arbeidsdeal rond hebben, een pakket maatregelen dat een antwoord moet bieden op de krapte op de arbeidsmarkt. De regering moet eveneens beslissen over de beursgang van de overheidsbank Belfius.

Als de regering de beursgang telkens opnieuw uitstelt, creëert dat een negatieve perceptie over Belfius bij de institutionele beleggers. een bron bij belfius

‘Ofwel geeft ze groen licht. Ofwel geeft ze geen groen licht. In dat laatste geval is de beursintroductie voor lange tijd van de baan’, klinkt het bij de bank. ‘Want als de regering de beursgang telkens opnieuw uitstelt, creëert dat een negatieve perceptie over Belfius bij de institutionele beleggers.’

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) en het management van Belfius hadden gemikt op een beursgang in mei of juni. Maar de coalitiepartij CD&V houdt de beursgang tegen zolang er geen oplossing is voor de Arco-coöperanten.

Door die opstelling van CD&V werd een kans gemist om een stuk van het kapitaal van Belfius op een geschikt moment naar de beurs te brengen. Belfius zou 7 tot 9 miljard euro waard zijn, de verkoop van een belang van 25 tot 33 procent op de beurs zou de Belgische staat 1,75 tot 3 miljard euro kunnen opleveren. Maar op dit ogenblik noteren de Europese bankaandelen gemiddeld zowat 10 procent lager dan in mei.

Bij de instorting van Dexia in 2011 stelde de Belgische regering de bankactiviteiten van de groep in ons land en haar spaarders veilig door die te nationaliseren. De aandeelhouders van Dexia echter, waaronder de holdingmaatschappij Arco van de christelijke werknemersbeweging, zagen hun investering waardeloos worden. De regering zette een waarborgregeling op voor de coöperatieve aandeelhouders van Arco. Maar de Europese Commissie beoordeelde die als ongeoorloofde staatssteun - het Europese Hof van Justitie bevestigde dat. In 2014 werd in het regeerakkoord afgesproken dat er een alternatieve compensatieregeling zou komen voor de Arco-coöperanten.

Druk op de ketel

Die laat op zich wachten, hoewel Michel het dossier naar zich toe getrokken heeft en er eind 2016 een speciale taskforce voor is opgericht. Om de druk op de ketel te houden heeft CD&V een koppeling gemaakt tussen een compensatieregeling voor de Arco-coöperanten en de beursgang van Belfius.

Er is een politiek principeakkoord dat er een vergoeding komt voor de Arco-coöperanten, dat is in het regeerakkoord afgesproken. Een stuk van de opbrengst van de privatisering van Belfius kan daarvoor worden gebruikt. Maar het grote struikelblok is de juridische onderbouw.

‘We moeten in juli landen met het dossier van Arco en van Belfius. Er is geen reden waarom dat niet zou lukken’ Kris Peeters Vice-premier namens CD&V

Op een debat vorige maand van de partijvoorzitters in het tv-programma ‘De zevende dag’ zei N-VA-voorzitter Bart De Wever te vrezen dat er geen oplossing kan worden gevonden die de juridische toets kan doorstaan. Gwendolyn Rutten, voorzitter van Open VLD, trad hem bij. Kris Peeters, vicepremier voor CD&V, deelt dat defaitisme niet. ‘We moeten in juli landen met het dossier van Arco en van Belfius. Er is geen reden waarom dat niet zou lukken’, zei hij.

Maar als een oplossing evident zou zijn, was ze er al lang. De regering heeft zelfs het vermaarde Brusselse advocatenbureau Clifford Chance ingeschakeld om een gedegen juridische onderbouw te vinden voor een compensatieregeling. Zonder resultaat.

De moeilijkheid is dat de Europese Commissie overtuigd moet worden om een regeling goed te keuren die een verbod omzeilt dat de Commissie zelf heeft uitgesproken tegen het vergoeden van de Arco-coöperanten met belastinggeld.

Deminor, het juridisch kantoor dat optreedt voor een aantal Arco-coöperanten, ziet ook dat het lastig wordt om de instemming te krijgen van de Commissie. Het pleit daarom voor een andere piste: een minnelijke regeling waarbij Belfius de Arco-coöperanten een vergoeding voorstelt omdat de voorgangers van de bank destijds de kopers van de Arco-deelbewijzen onvoldoende zouden hebben gewezen op de risico’s van dat beleggingsproduct. Dan komt de overheid niet rechtstreeks met geld over de brug en is er geen sprake van staatssteun.

Wankele piste

Maar ook die piste is juridisch wankel. Hoewel er enkele rechtszaken lopen over zulke claims, is Belfius daarvoor nog geen enkele keer tot een schadevergoeding veroordeeld. De bank ziet ook niet in waarom zij het initiatief zou nemen om een invulling te geven aan een politiek akkoord.

‘De regering heeft een compensatie beloofd aan coöperanten die niet de onze zijn. Belfius is geen partij bij die afspraak’, klinkt het. ‘Bovendien is het ook een kwestie van behoorlijk bestuur. Hoewel de overheid de aandeelhouder is van Belfius, mag de regering het geld van de bank niet gebruiken om een politieke belofte na te komen tegenover een groep kiezers. De Europese Centrale Bank, die de toezichthouder is op Belfius, zal dat nooit laten passeren. Iedereen die bij het Arco-dossier betrokken is, weet dat het onmogelijk is de compensatieregeling voor de Arco-coöperanten via Belfius te laten verlopen.’ In andere dossiers overigens zou Deminor zo’n flagrante schending van de principes van behoorlijk bestuur meteen aan de kaak stellen.

Een oplossing voor de Arco-coöperanten ligt dus niet voor de hand. En dus blijkt de weg naar de beurs voor Belfius versperd, tenzij de andere regeringspartijen CD&V ervan kunnen overtuigen de politieke koppeling tussen de twee dossiers op te geven. Maar dan zou de partij aan haar achterban het signaal geven dat ze zelf niet meer gelooft dat er nog een compensatieregeling komt. Die boodschap wil ze wellicht niet brengen.