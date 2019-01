Langer werken in ruil voor jobzekerheid bij BNPP Fortis

Bij de onderhandelingen over nieuwe cao's heeft de directie van BNP Paribas Fortis jobzekerheid gekoppeld aan langer werken. Een verlenging van de 34-urenweek wordt gesuggereerd.

Bij de grootste Blgische bank BNP Paribas Fortis (BNPPF) lopen al een tijd moeilijke onderhandelingen over een aantal cao’s. De cao die twee jaar waarborg tegen een grote ontslagronde bood, is eind vorig jaar afgelopen. De vakbonden willen die tewerkstellingsgarantie verlengen. Dat is voor de bank bespreekbaar, al kan er wel een nieuw ‘early departure’-plan, een vertrekregeling voor oudere werknemers, komen.