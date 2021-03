Lenen wordt voordeliger voor energiezuinige woningen

'Gigantische uitdaging'

De bank speelt daarmee naar eigen zeggen in op de ‘vloedgolf aan interesse voor duurzaamheid’, waardoor haar groenekredietenportefeuille in 2020 dubbel zo snel groeide als de rest van de hypotheekleningenportefeuille. 'Op dit ogenblik voldoet slechts een kleine 5 procent van de Belgische woningen aan de energetische doelstellingen voor 2050. Als grootste bank van het land willen wij het voortouw nemen om de gigantische uitdaging waarvoor we voor staan te volbrengen.'

Een rondvraag van de redactie leert dat ook de andere grootbanken bekijken hoe ze de informatie over de energiescores kunnen gebruiken. ‘Vandaag heeft het EPC-certificaat geen impact op onze tariefzetting of op de toekenning van het woonkredietdossier. De verbetering van de duurzaamheid van de woning wordt een almaar belangrijker thema. We werken eraan om de duurzaamheid verder te integreren in de kredietverlening’, luidt het bij Belfius. Eenzelfde geluid bij KBC en ING.