Lockdownbeleggers leveren Argenta meer winst op

De klanten van Argenta hebben in de eerste jaarhelft veel meer gespaard en belegd in fondsen. De commissie-inkomsten stegen met de helft.

De hogere spaartegoeden zijn echter een tweesnijdend zwaard, merkt CEO Marc Lauwers op. Ze verbeteren de liquiditeit van de bank, maar drukken de winst. De minimumrente in België ligt op 0,11 procent, maar de rente die banken van de ECB krijgen op overtollige cash is negatief. Daarbovenop komt de bankentaks. Om die redenen wil Argenta voor het eerst betalende rekeningpakketten aanbieden.

Rente-inkomsten

De meer traditionele bankactiviteiten, het verstrekken van hypotheekleningen, zakten met 19 procent. De afschaffing van de Vlaamse woonbonus veroorzaakte een rush eind vorig jaar en een terugval begin dit jaar. Dat huizenverkopen tijdens de lockdown niet ging, leidde er mee toe dat de volumes met 28 procent daalden. In Nederland had de lockdown veel minder impact en was er een groei van 11 procent. Zo bleef de daling van de rente-inkomsten beperkt.

Provisies

Argenta legde 15 miljoen euro opzij voor waardeverminderingen op hypotheken. Daarmee neemt de bank een voorschot op mogelijke problemen van sommige klanten om hun lening terug te betalen. De provisies zijn veel lager dan bij sommige grootbanken, die veel opzijzetten voor slechte kredieten aan bedrijven, een segment waar Argenta niet in actief is. In maart had Lauwers in een eerste inschatting de impact van corona op een twintigtal miljoen euro geschat.