Maand uitstel voor opslorping Record Bank

Bankgroep ING België start een maand later dan voorzien met de integratie van dochter Record Bank in haar eigen netwerk. Sowieso weten de Record-agenten eind deze maand waar ze aan toe zijn, zegt ING.

Toen ING België in de herfst van 2016 zijn herstructurering aankondigde, besloot de bank ook haar zelfstandigennetwerk Record Bank op te doeken. Van de 536 vestigingen van Record Bank wil ING er slechts een vijftigtal behouden in zijn eigen netwerk. De merknaam zou op 1 april ophouden te bestaan, en vanaf die datum zou ook begonnen worden aan de feitelijke integratie van Record Bank in het het ING-netwerk. Die operatie zou zo'n drie maanden in beslag nemen.

Gemor

De voorbije maanden viel er onder de agenten van Record Bank heel wat gemor te horen over de manier waarop ING België haar dochterbank aan het opdoeken was. Veel kantoorhouders tastten in het duister over de precieze datum waarop ING hun Record-vestiging wilde opzeggen, en ook over de compensatieregeling die voor hen was uitgewerkt waren er nog veel vragen.