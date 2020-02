Machtsstrijd aan de top bij Credit Suisse escaleert

Het zit er nog altijd bovenarms op aan de top van de Zwitserse financiële reus Credit Suisse. Die is al sinds vorig najaar in de ban van een spionageschandaal. Dat startte toen uitlekte dat de bank een detectivebureau had ingehuurd om een vertrekkende topbankier te laten schaduwen. Pikant detail: de topbankier had ruzie met zijn buurman, CEO Tidjane Thiam van Credit Suisse, en vertrok naar aanleiding van die ruzie.