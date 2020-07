'Maffia dumpte voor miljard euro obligaties bij banken en fondsen'

Grote banken, pensioenfondsen en family offices zouden de afgelopen vijf jaar zonder het te beseffen massaal leningen hebben gekocht die gelinkt zijn aan een tak van de Italiaanse maffia.

De 'Ndrangheta, de maffia uit Calabrië, maakte de voorbije jaren gretig gebruik van de groeiende honger naar rendement bij beleggers om ongemerkt leningen te kunnen verpatsen aan grote investeerders.

Nu de rente rond een historisch dieptepunt schommelt zoeken banken, pensioenfondsen, family offices en andere grote investeerders koortsachtig producten die toch nog een beetje rendement opleveren. Daarbij kwamen ze onder meer uit bij obligaties die werden opgebouwd uit facturen die medische dienstverleners moesten betalen aan de Italiaanse gezondheidszorg.

Dekmantelbedrijven

Het gros van de onbetaalde facturen die op die manier worden herverpakt, is koosjer. Maar de Britse zakenkrant Financial Times stootte op documenten waaruit blijkt dat enkele van die leningen gelinkt zijn aan de Italiaanse maffia. Die zou dekmantelbedrijven hebben opgezet om dit soort facturen te kunnen fabriceren.

44 miljard Volgens Europol is de Calabrische 'Ndrangheta goed voor een jaaromzet van 44 miljard euro.

De Britse zakenkrant schat dat tussen 2015 en 2019 voor ongeveer 1 miljard euro van dit soort leningen werd verkocht. De medische facturen werden herverpakt door CFE, een kleine nichebank uit het Zwitserse Genève. Die zou de producten hebben doorverkocht aan grote spelers, waaronder de Italiaanse grootbank Banca Generali.

De Italiaanse groep meldde woensdag aan Financial Times dat ze nooit op de hoogte was dat er problemen konden opduiken met de obligaties. Ook CFE benadrukte dat het nooit bewust financiële producten heeft gekocht die een link hebben met criminele organisaties.

Wereldwijde misdaadorganisatie

In vergelijking met de Siciliaanse Cosa Nostra en de Napolitaanse Camorra is de Calabrische 'Ndrangheta wellicht de minst bekende tak van de Italiaanse maffia. Maar de misdaadorganisatie groeit volop en staat sterk in de cocaïnehandel. De Europese politiedienst Europol schat dat de 'Ndrangheta jaarlijks goed is voor een omzet van 44 miljard euro.

De 'Ndrangheta is wereldwijd actief en heeft ook vertakkingen in de Lage Landen. Bij grootschalige acties tegen de Calabrische maffiaclan werden twee jaar geleden ook in ons land arrestaties verricht.

Ook de revisor EY lijdt andermaal gezichtsverlies.

De affaire rond de maffiaobligaties is niet alleen pijnlijk voor de investeerders die er blindelings hun centen in hadden gestopt. Ook de revisor EY lijdt andermaal gezichtsverlies. Volgens Financial Times bood EY het Italiaanse Banca Generali consultingdiensten aan toen die als private bank gretig de omstreden maffiaobligaties kocht.