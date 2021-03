Maltese moeder MeDirect stunt met 9,75 procent rente

De Belgische MeDirect Bank is een dochter van de Maltese MDB Group met zetel in de badplaats Sliema.

Een recente obligatie-uitgifte van het Maltese moederbedrijf van MeDirect doet vragen rijzen.

De Belgische MeDirect Bank is een dochter van de bank MeDirect Malta, die op haar beurt in handen is van de MDB Group. De Maltese bankgroep werd in 2009 overgenomen door de Britse investeringsgroep Anacap. Sindsdien werd de focus, die vroeger op bankdiensten voor Europese bedrijven lag, verlegd naar retailbankieren. Die activiteit in België lijkt nu groter dan die van de Maltese moeder: midden vorig jaar zaten ruim twee op de drie klanten bij de Belgische dochter.

De coronacrisis trof de moeder hard: er was een verlies van 50 miljoen euro in de eerste jaarhelft door provisies voor slechte bedrijfskredieten. Over de cijfers van de tweede jaarhelft wordt pas later gecommuniceerd. In de sector doet een recente obligatie-uitgifte van moeder MDB Group wel vragen rijzen. Die gaf vorige maand 11 miljoen euro schuldpapier uit tegen een rente van 9,75 procent, een torenhoog percentage in tijden van negatieve marktrentes.

9,75% Rente MDB Group gaf in maart obligaties uit tegen een rente van 9,75 procent.

Tim Rooney, CEO van de Belgische MeDirect Bank, kan geen commentaar geven op cijfers van de moedergroep, maar wijst erop dat MeDirect Bank een aparte vennootschap is die onder toezicht van de Nationale Bank valt. ‘We hadden in het verleden een kapitaal dat ver boven de regulatoire vereisten zat en ook onze liquiditeiten zitten ver boven de vereiste buffers. Uit de jaarcijfers zal blijken dat dat niet veranderd is. We zijn voor kapitaal en liquiditeiten niet afhankelijk van het moederbedrijf.’