Man aangehouden voor kluizenkraak BNP Paribas Fortis

Een 27-jarige man uit Georgië is aangehouden in het onderzoek naar de kluizenkraak bij een filiaal van BNP Paribas Fortis aan de Belgiëlei in Antwerpen.

De inbraak werd zondagmiddag opgemerkt door de bewakingsfirma van de bank, waarna de politie een gat in de vloer van de kluizenzaal aantrof. De inbrekers bleken twee tunnels te hebben gegraven om via de riolering vanuit een nabijgelegen gehuurd pand in de Nerviërsstraat hun slag te slaan. Verschillende kluizen werden opengebroken, maar noch het parket noch BNP Paribas Fortis willen kwijt hoeveel precies.

De omvang van de buit is sowieso erg onduidelijk, aangezien het om kluizen van klanten gaat en die nog niet allemaal hebben aangegeven wat er allemaal in de kluizen zat. Omwille van de verzekeringsprocedure krijgen klanten voorlopig ook alleen nog maar te horen of hun kluis zich binnen de perimeter van getroffen kluizen bevindt, maar niet of ze daadwerkelijk is opengebroken. Het parket voert sinds zondag een onderzoek naar zware diefstal en bendevorming en dat heeft nu dus tot een arrestatie geleid. De verdachte is ook al voor de onderzoeksrechter geleid, die hem vervolgens onder aanhoudingsmandaat heeft geplaatst. Of er nog meer verdachten in beeld zijn, is niet bekend.