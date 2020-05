Marcia De Wachter in bestuur MeDirect-eigenaar

Marcia De Wachter, voormalige Nationale Bank-directeur, wordt bestuurder bij MeDirect Bank Malta en de moederholding MDB Group, eigenaar van MeDirect in België. De Belgische afdeling heeft ook een nieuwe CEO: Tim Rooney, ex-topman van Bank Nagelmackers.

MeDirect, een van de kleinere spelers op de Belgische bankenmarkt, krijgt deze zomer een nieuwe CEO. De voormalige Fortis-bankier Philippe Delva, die twee jaar aan het hoofd van de Belgische dochter van de Maltese MeDirect Bank staat, wordt in augustus opgevolgd door Tim Rooney.

De Brit vertrok in februari als CEO van Bank Nagelmackers. Voordien was hij enkele jaren CEO van Anbang Belgium, de holding van het Chinese Anbang die naast Nagelmackers ook de verzekeraar Fidea omvatte. In tegenstelling tot Fidea raakte Bank Nagelmackers vorig jaar niet verkocht. Opvallend: MeDirect-eigenaar AnaCap was een van de geïnteresseerden voor de bank.

Rooney gaat meteen aan de slag bij MeDirect Bank en kan zo nog enkele maanden samenwerken met Delva. Zo kan hij 'de ontwikkeling van onze mooie kleine bank voortzetten', zegt Delva. Hoe mooi de cijfers van die kleine bank zijn, is nog niet duidelijk. De Maltese moedergroep opent pas later deze maand de boeken.

'Commercieel was 2019 een goed jaar met 13.000 extra klanten en een stijging van de spaardeposito's met meer dan 40 procent.' In totaal heeft de Belgische onlinebank 48.000 klanten, die er samen 1,8 miljard euro aan spaargeld aanhouden.

Nederland

De lage rente dreef MeDirect Bank ook naar Nederland. Daar pompt de bank honderden miljoenen in hypotheken. Niet direct, maar onrechtstreeks via het platform HollandWoont. Volgens Delva gaat het om goede dossiers, van maximaal 390.000 euro, zonder hoge quotiteit (loan-to-value) en waarvan de waarde beschermd is door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Ook Argenta, VDK Bank en Bpost Bank hebben zich de voorbije jaren op de Nederlandse hypotheekmarkt gewaagd. 'Er is veel vraag vanuit de markt en de Nederlandse partijen zitten wat aan hun plafond', zegt Delva.

Die hypotheken blijven echter niet op de balans van MeDirect. Bundels van enkele honderden miljoenen kunnen worden doorverkocht. Dan komen middelen vrij om nieuwe leningen te verstrekken, legt Delva uit. Binnenkort komt schuldpapier op de markt van Bastion 2020-1 NHG, een vehikel waarin voor 349 miljoen euro hypotheken van MeDirect zitten.

Consumentenkredieten

We bekijken of we hypotheken en consumentenkredieten kunnen aanbieden in België. Philippe Delva CEO MeDirect

In ons land is MeDirect vooral bekend als onlinebank gespecialiseerd in sparen en beleggingsfondsen. 'We zijn nog een kleine speler', geeft Delva toe. 'Maar we maken regelmatig de afweging van organische groei of overnames.'

MeDirect kijkt naar twee mogelijke nieuwe segmenten. 'Hypotheken en consumentenkredieten', zegt Delva, die erop wijst dat een instap met partners zal gebeuren. 'We hebben geen eigen kantorennet.'

De CEO-wissel bij MeDirect Bank volgt minder dan een jaar op een voorzitterswissel. Voorzitter Baudouin Velge, de directeur van het communicatiebureau Interel en ex-Fedis, werd opgevolgd door Yves Dermaux, een bankier met een lange staat van dienst bij Deutsche Bank.

De Wachter