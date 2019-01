Marktmalaise treft Société Générale

De derde grootste bank van Frankrijk waarschuwt dat haar inkomsten uit de marktenzalen met een vijfde zijn teruggevallen. Voor de grote Franse banken dreigt een allesbehalve fraai resultatenseizoen.

Net als de Amerikaanse zakenbanken JPMorgan en Citigroup eerder deze week, laat nu ook Société Générale verstaan dat de malaise op de financiële markten de inkomsten drukt.

Volgens de bank zullen de inkomsten uit de marktendivisie en de afdeling Investor Services in de laatste drie maanden van 2018 20 procent lager uitkomen dan een jaar eerder. Over heel 2018 zouden de inkomsten van beide afdelingen 10 procent lager liggen dan in 2017.

2,20 Dividend Het dividend van Société Générale blijft stabiel op 2,20 euro per aandeel.

Alsof dat nog niet voldoende is, spelen nieuwe boekhoudregels de Franse grootbank parten. Om zijn structuur te vereenvoudigen besloot Société Générale zijn belang in het Franse Banque Postale Financement te verkopen, net als een dochter in Servië.

Société Générale moet voor die transacties 240 miljoen euro opzijzetten. Door de nieuwe boekhoudregels zal dat meteen aan de winst van de bank vreten, klinkt het in een persbericht. Société Générale publiceert zijn definitieve jaarresultaten op 7 februari, maar de bank laat nu al weten dat de lagere inkomsten uit de marktenzalen het dividend niet zullen drukken. Dat blijft onveranderd op 2,20 euro per aandeel. De aandeelhouders kunnen wel kiezen tussen een dividend in cash of in aandelen.

Franse bankaandelen onderuit

De stevige winstwaarschuwing van Société Générale mist haar impact op de beurzen niet. In Parijs verliest het aandeel Société Générale bijna 4 procent.

De winstwaarschuwing maakt beleggers er nog eens op attent dat ook de grote Europese zakenbanken wellicht geen al te best resultatenseizoen te wachten staat. Grote namen zoals Deutsche Bank of BNP Paribas - met de Belgische staat als grootste aandeelhouder - moesten al meerdere kwartalen na elkaar opbiechten dat de inkomsten uit hun marktenzalen onder druk staan. Vooral de obligatiehandel, die lang de grootste bron van inkomsten was, stokt door het onzekere marktklimaat.