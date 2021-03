MeDirect belooft disruptie in beleggen via app

De nichebank MeDirect gaat het komende jaar tal van nieuwe diensten aanbieden en de grens met Nederland oversteken om zijn klantenportefeuille te vervijfvoudigen. In de plannen zitten hypotheekleningen en een nieuwe app voor beleggen, verzekeringen en betalen met een virtuele kaart.

Als digitale bank zonder kantoren had MeDirect vorig jaar niet veel last van lockdownmaatregelen: het aantal klanten groeide met een kwart tot 55.000. Maar dergelijke groeicijfers zijn nog niet voldoende voor de Belgische dochter van de Maltese bank MeDirect. ‘Tegen 2025 wil MeDirect Belgium het aantal klanten vervijfvoudigen tot 250.000’, zegt CEO Tim Rooney vanop afstand vanuit zijn woonplaats in het VK. De Brit, die lang aan het hoofd van Bank Nagelmackers stond, werd in juni topman van MeDirect Belgium.

Om dat doel te bereiken gaat MeDirect zijn aanbod in België sterk uitbreiden en steekt het ook de grens met Nederland over. Vanuit Brussel wordt een gelijkaardig aanbod aan Nederlanders aangeboden, als de toezichthouders het licht op groen zetten. MeDirect is als jonge nichespeler op de Belgische bankenmarkt vooral bekend als platform om goedkoop in fondsen te beleggen en als aanbieder van hoge spaarrentes.

Schermvullende weergave Tim Rooney, de nieuwe CEO van MeDirect.

Maar allerlei plannen die tussen de zomer en begin volgend jaar worden uitgevoerd zullen van MeDirect een digitale disruptor maken met een focus op ‘wealth tech’, zegt Rooney. ‘We mikken vooral op de leeftijdsgroep 30 tot 55 jaar: een actieve en digitale generatie met jonge gezinnen die wat geld overhouden en zich willen beschermen voor de toekomst.’

Attractieve spaarrentes - MeDirect belooft in reclameslogans ‘tot zes maal meer rente’ - blijven een speerpunt om nieuwe klanten aan te trekken. Maar die klanten wil Rooney vooral overtuigen de stap naar beleggingsproducten te zetten. ‘Wij bieden zeer aantrekkelijke rentevoeten, maar in absolute termen blijven die laag en kan beleggen in fondsen interessanter zijn. Dankzij partnerschappen met grote fondsenhuizen als BlackRock, NN en Franklin Templeton kunnen we voor elk risicoprofiel producten aanbieden. 16.000 klanten hebben al een contract voor vermogensbeheer.’

Rooney maakt zich sterk dat MeDirect zijn beleggersaanbod kan versterken. ‘We zijn in gesprek met een van de grootste aanbieders van aandelenhandelsplatformen wereldwijd en hopen tegen juni een deal af te ronden om zijn aanbod te integreren in onze mobiele app. Klanten kunnen dan van thuis, op het werk of op reis aandelen, obligaties, fondsen en andere producten verhandelen.’

Gaat MeDirect, waar de voormalige Nationale Bank-directeur Marcia De Wachter voorzitster is, dan de concurrentie aan met bekende onlinebrokers als Bolero, Binck en Keytrade? ‘Dat zijn de partijen die we als norm zien, maar ons aanbod zal breder zijn’, zegt Rooney. Daarnaast mikt MeDirect op een aanbod van pensioen- en verzekeringsproducten van partners.

Het enige dat dan nog lijkt te ontbreken zijn klassieke zichtrekeningen met betaalkaarten, maar ook daar heeft Rooney een antwoord klaar. ‘Tegen de jaarwisseling komen we met een virtuele kaart om transacties uit te voeren op een gelijkaardige manier als bij een klassieke zichtrekening van de grote banken. Dan kunnen klanten ons als eerste bank gebruiken. Ons digitale aanbod wordt een echte gamechanger op de Belgische markt.’

Hypotheken

De meest verrassende stap is dat MeDirect zich ook op de hypotheekmarkt waagt. ‘We zijn in vergevorderde gesprekken voor een partnerschap met een bekende speler met een groot makelaarsnet. Het doel is eind dit jaar ons digitaal aanbod via makelaars aan te bieden en zo ook op de hypotheekmarkt disruptie te veroorzaken.’

Een prijsbreker zal MeDirect daar niet zijn. ‘De markt is zeer competitief en de grote banken hebben al een aantrekkelijk aanbod voor de meeste klanten. Hier kunnen we geen revolutie teweegbrengen en grote groei nastreven’, zegt Rooney. ‘Het biedt wel kansen om onze liquiditeiten te beleggen in hypotheken. We hebben veel liquiditeiten, dus die moeten we aan het werk zetten.’

MeDirect was eerder al heel actief op de Nederlandse hypotheekmarkt en investeerde in 1,5 jaar 1,3 miljard euro in hypotheken van makelaars. ‘In België is de markt totaal anders: we zullen hier in 2024 niet boven 500 miljoen euro zitten’, zegt Rooney.

Sinds de komst van Rooney is het team van MeDirect in Brussel verdubbeld van 24 naar 50 mensen. ‘We hebben meer geïnvesteerd in regulatory compliance, risk management, audit, marketing en de klantendienst.’ Dat komt door de groei en de nieuwe activiteiten, maar er werden ook taken van de moeder in Malta naar Brussel verschoven. ‘Maar de IT-dienst blijft in Malta, een hotspot voor technologie’, zegt Rooney.