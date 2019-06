Meer dan 1 miljoen gebruikers voor inlogapp itsme

Twee jaar na zijn lancering gebruiken meer dan 1 miljoen Belgen itsme om in te loggen op hun bankapp, officiële documenten te ondertekenen of hun belastingaangifte in te dienen.

De grootste vier Belgische banken en de drie mobiele operatoren lanceerden in mei 2017 een methode waarmee gebruikers zich veilig en zonder kaartlezers en wachtwoorden kunnen identificeren. Met itsme kunnen gebruikers inloggen in applicaties voor digitaal bankieren en overheidsdiensten.

Nadien werd de dienst uitgebouwd met andere spelers - van kleinere banken over verzekeraars tot sociale secretariaten en mutualiteiten - en andere diensten zoals het officieel ondertekenen van documenten. In totaal gaat het om 33 bedrijven en 800 overheidstoepassingen.

3,7 miljoen Itsme Via itsme gebeuren zo'n 3,7 miljoen transacties per maand.

Vandaag hebben 1,07 miljoen Belgen een itsme-account en gebeuren er 3,7 miljoen transacties per maand, zegt CEO Kris De Ryck. De sterke groei de jongste maand is vooral toe te schrijven aan Tax-on-web. Naast digitaal bankieren zijn overheidstoepassingen de zaken waarvoor itsme het meest gebruikt wordt. Maar ook een huis kopen kan met de identificatietoepassing.

30 miljoen euro

De aandeelhouders van itsme - Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC, en Proximus, Telenet en Orange Belgium - hebben al 30 miljoen euro geïnvesteerd in Belgian Mobile ID, het bedrijf boven itsme. 'We zijn een start-up. Naarmate de volumes toenemen zal het bedrijf rendabel worden', zegt Michael Anseeuw, directeur retailbankieren bij BNP Paribas Fortis en voorzitter van Belgian Mobile ID.

Het bedrijf wil in de eerste plaats extra partners en gebruikers aantrekken, maar kijkt ook naar het buitenland. Later dit jaar start een project in Luxemburg.

Drones

Voor bijkomende toepassingen kijkt itsme ook naar het internet der dingen. 'Bij geconnecteerde toestellen als webcams, auto's of fietsen is het cruciaal dat de gebruiker correct kan worden geïdentificeerd', zegt De Ryck. 'Ook bij drones is het belangrijk om te weten wie de controle heeft.'

De identificatieapp itsme kan ook worden gebruikt bij drones, om te weten wie de controle over het toestel heeft.

Hij wijst erop dat ook stemmen via itsme zou kunnen. 'Het platform is daar geschikt voor, alleen moet er een extra schil omheen worden gebouwd om te garanderen dat het anoniem kan', zegt De Ryck.

Digitale kloof