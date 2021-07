Meer dan 568 miljoen euro op slapende rekeningen

Belgen hadden eind juni 568 miljoen euro op slapende rekeningen staan, 4 procent meer dan in juni vorig jaar. Nochtans zit het aantal opvragingen in de lift.

Slapend geld is geld dat vijf jaar onaangeroerd op een bankrekening staat of in een verzekering zit en waarvan de financiële instelling niet kan achterhalen wie de rechtmatige eigenaar is. Banken moeten een wettelijke procedure volgen om de eigenaar op te sporen voor ze het slapend geld overdragen aan de Deposito- en Consignatiekas (DCK) van de federale overheidsdienst Financiën.

11,2 miljoen teruggestort slapend geld In 2020 werd voor 11,2 miljoen euro slapend geld teruggestort aan de eigenaar.

Eind juni stond op die manier 568 miljoen euro aan slapend geld geparkeerd bij de DCK. Dat bedrag blijft elk jaar groeien, en ligt nu al bijna dubbel zo hoog als eind 2014. Als het saldo op de rekening hoger is dan 60 euro, hebben Belgen 30 jaar om het saldo van de rekening te recupereren. In 2020 werden 5.172 aanvragen ontvangen, waarvan er 2.064 werden uitbetaald, goed voor een bedrag van 11,2 miljoen euro. Ter vergelijking: in 2019 werd voor 8,8 miljoen euro terugbetaald. De stijgende trend lijkt zich in 2021 voort te zetten. Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar werd al voor bijna 7 miljoen euro terugbetaald.

Schatkist

Bij rekeningen waarvan het saldo lager ligt dan 60 euro, komen de bedragen bij overdracht aan de DCK automatisch aan de schatkist toe. Sinds de invoering van het systeem in 2008 kwam op die manier al 6,5 miljoen euro in de staatskas terecht.

De meest voorkomende reden voor slapende rekeningen is dat de rekeninghouder overleden is en dat de erfgenamen niet op de hoogte waren van de rekening.

