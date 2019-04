Meer klachten over banken door toename van fraude

Vorig jaar hebben gezinnen en bedrijven 4.197 klachten ingediend bij de ombudsman voor de financiële sector. Er was vaak discussie over de afhandeling van fraudegevallen.

Ombudsfin, de ombudsdienst voor financiële diensten, zag vooral de klachten over betalingen en betaalrekeningen toenemen. Daarbij ontstaan vaak discussies tussen de bank en de klant over verrichtingen bij fraude bij online bankieren. De ombudsdienst herinnert klanten eraan nooit codes of bankgegevens mee te delen aan derden. 'Te veel consumenten laten zich in de val lokken door listen van fraudeurs', klinkt het in een persmededeling.