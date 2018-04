Meer klachten van bankklanten over fraude

Het toenemend aantal fraudegevallen met internetbankieren leidt ook tot een stijging van het aantal klachten van consumenten bij Ombudsfin, de ombudsdienst voor de financiële sector.

Cijfers van Febelfin, de beroepsfederatie van de financiële sector, lieten eerder dit voorjaar een opvallende stijging van het aantal fraudegevallen met internetbankieren zien. Vooral phishing zit daarbij in de lift. Het aantal fraudegevallen piekte op ruim 3.000, waarbij in totaal iets meer dan 2,5 miljoen euro werd buitgemaakt.

Die cijfers hebben zich ook deels vertaald in de werklast bij Ombudsfin. De dienst meldde dinsdag dat de klachten over betalingen en betaalrekeningen vorig jaar zijn toegenomen tot 336 dossiers, 49 meer dan in 2016, of bijna 40 procent van het totaal aantal ontvankelijke consumentenklachten.

Een aanzienlijk aantal dossiers in die categorie heeft betrekking op betwiste transacties als gevolg van fraude waarbij gebruik werd gemaakt van de veiligheidsgegevens van de kaart. Françoise Sweerts, die Ombudsfin leidt, noemt de trend 'alarmerend en verontrustend'.

Consumentenkredieten

Ook het aantal klachten over consumentenkredieten is gestegen, met 16 naar 126 dossiers. Er werd vooral klacht ingediend over de melding bij de Nationale Bank. Verschillende dossiers hadden

betrekking op het blokkeren van de toegang tot de rekening na een beslissing om kredietopnemingen op te schorten. Ombudsfin deed aanbevelingen aan de banken om ervoor te zorgen dat door de beslissing tot opschorting van kredietopnemingen de toegang tot de rekening niet wordt geblokkeerd.

Bij de klachten over woningleningen was er met een lichte stijging nauwelijks beweging. Het aantal dossiers over beleggingen is dan weer opvallend gedaald.

In totaal is het aantal ingediende dossiers door consumenten vorig jaar met 3 procent toegenomen tot 3.308. Maar Ombudsfin wijst erop dat niet alle dossiers ontvankelijk worden verklaard. Een aanzienlijk deel wordt in eerste lijn doorverwezen naar de financiële instelling in kwestie.

Ondernemingen

Het aantal ingediende dossiers door ondernemingen (305) is gestegen met 8 procent, terwijl het aantal ontvankelijke klachten van hen (120) is gedaald met 13 procent in vergelijking met 2016.

De meeste klachten (61,7%) hadden betrekking op de funding loss, de vergoeding die door de kredietgever gevraagd wordt bij een vervroegde terugbetaling van een investeringskrediet (74 dossiers).

In de dossiers over funding loss kon de Ombudsman in 17,3 procent van de gevallen tot een akkoord komen. Zelfs als er een voorstel werd gedaan door de bank vond de onderneming dit voorstel dikwijls onvoldoende.