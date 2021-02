'Meest pessimistische scenario zo goed als van de baan'

De moeilijke tijden voor sommige ondernemingen zijn nog niet zichtbaar in de cijfers voor probleemkredieten bij KBC. 'Ik ben optimistisch dat we ons meest pessimistische scenario nooit zullen moeten gebruiken', zegt CEO Johan Thijs.

De coronapandemie leidt tot een bizarre situatie in de banksector. Financiële instellingen hebben massaal provisies aangelegd voor slechte kredieten omdat velen verwachten dat het water veel bedrijven tot aan de lippen komt door de lockdowns. KBC heeft vorig jaar 1,074 miljard euro aan waardeverminderingen op zijn kredieten geboekt, maar de reële impact op de kredietportefeuille valt voorlopig mee. In de jaarrekening staat bijna 300 miljoen euro aan 'normale jaarlijkse' kredietverliezen, maar de 800 miljoen euro extra buffer voor coronaschade is nog niet te zien in de kredietportefeuille.

Heeft de bank een te grote buffer aangelegd? 'We zijn wat optimistischer en het ziet er iets beter uit dan in maart vorig jaar. Maar ik verwacht niet dat 20 tot 30 procent van die buffer volgend jaar vrijvalt. De echte impact van covid op de kredietportefeuille komt nog', zegt CEO Johan Thijs.

Als de bedrijven die stillagen weer opstarten, zullen we de echte impact van de crisis en de afschrijvingen op kredieten zien. Johan Thijs CEO KBC

Thijs verwacht dat de problemen zichtbaar worden als de tijdelijke werkloosheid, het betalingsuitstel en andere steunmechanismes van de overheid wegvallen. 'Als de bedrijven die stillagen weer opstarten, zullen we de echte impact van de crisis en de afschrijvingen op kredieten zien.'

KBC blijft bij zijn basisscenario: een mogelijke impact tot 1,1 miljard euro op de kredietportefeuille. Het pessimistische scenario van een impact tot 1,6 miljard euro is zo goed als van de baan, zegt Thijs. 'Ik ben optimistisch dat we dat nooit zullen moeten gebruiken.'

Betalingsuitstel

Thijs put er hoop uit dat heel wat bedrijven waarvan het betalingsuitstel is afgelopen nu netjes hun krediet aflossen. KBC verleende vorig jaar bij 6 miljard euro kredieten aan 36.000 Belgische bedrijven betalingsuitstel. Bij 60 procent van hen is het uitstel afgelopen. De overgrote meerderheid daarvan betaalt de leningen af zoals normaal. Bij een veertigtal dossiers is er een betalingsachterstand. Dat is verwaarloosbaar, geeft Thijs aan.

Bij de bedrijven waar het betalingsuitstel nog loopt - goed voor 2,3 miljard euro aan kredieten - is het afwachten. 'Dat zijn vooral bedrijven waarvan de activiteiten zwaar verstoord werden door de lockdowns, van de horeca over de evenementensector tot de kledingretail. Als ze pakweg tegen de zomer volledig heropstarten en de overheidsmaatregelen aflopen, hebben ze kredieten nodig om weer op te starten.'

'Binnen zes tot acht maanden zien we dus allicht die effecten', zegt Thijs. 'De bedrijven die goed gekapitaliseerd zijn, zullen we erdoor kunnen helpen.'

Het zou naïef zijn te denken dat alle bedrijven erdoor raken. Johan Thijs CEO KBC

Dat er klappen vallen is onvermijdelijk. In 2019 waren er 10.000 faillissementen in België. Vorig jaar waren het er 7.000, ondanks de forse krimp van de economie. Dat cijfer noemt Thijs onrealistisch. 'Het zou naïef zijn te denken dat alle bedrijven erdoor raken. Dat is onmogelijk. Maar we moeten wel allemaal proberen het aantal faillissementen zo klein mogelijk te houden.'

Kredieten