Megablunder blijft Citibank achtervolgen

‘Een van de grootste blunders in de Amerikaanse bankgeschiedenis.' Zo noemt de tv-zender CNN de flater die de Amerikaanse Citibank nu al maanden achtervolgt. Een rechter heeft die nachtmerrie nog een vervolg gegeven.

In augustus vorig jaar kwam aan het licht dat een medewerker een blunder had gemaakt bij een overschrijving. De grootbank, die optrad als kredietagent voor het wankele cosmeticabedrijf Revlon, moest 8 miljoen dollar aan rente op kredieten overschrijven naar de schuldeisers van Revlon. Maar de bank stortte verkeerdelijk de bijna volledige 900 miljoen dollar aan kredieten terug die het cosmeticabedrijf had uitstaan.