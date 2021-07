Merit Capital zoekt nieuwe overnemer na afhaken olietycoon

De overname van de vermogensbeheerder Merit Capital door de groep Netoil gaat niet door. Het Antwerpse beurshuis praat nu met verschillende andere buitenlandse partijen over een overname.

De verkoop van het beurshuis Merit Capital, dat ruim 1,2 miljard euro van vermogende Belgische gezinnen beheert, gaat een nieuwe fase in. De opmerkelijke deal met de petroleumgroep Netoil die eind maart werd aangekondigd, is definitief afgesprongen. De toezichthouder Nationale Bank stelde zijn veto tegen een overname door een vehikel dat rechtstreeks onder controle staat van de olietycoon Roger Tamraz uit het Midden-Oosten.

De essentie De overname van Merit Capital door Netoil is afgesprongen.

Drie nieuwe kandidaat-overnemers dienen zich aan.

Eind augustus wordt gemikt op een akkoord met een nieuwe koper.

Voor eind september rekent de Nationale Bank op een nieuw overnamevoorstel.

Nog voor het definitieve njet van de Nationale Bank had Merit Capital al gesprekken aangeknoopt met andere geïnteresseerden. Er zouden minstens drie biedingen op tafel liggen van kandidaat-investeerders voor de volledige overname, maar er zitten nog andere partijen in de coulissen. Het zou gaan om bedrijven die nog geen activiteiten in ons land hebben, maar wel financiële licenties in andere Europese landen. Dat maakt een goedkeuring door de Nationale Bank in theorie makkelijker.

Merit Capital hoopt eind augustus al een akkoord te kunnen tekenen met een kandidaat-overnemer. Het beurshuis heeft van de Nationale Bank de opdracht gekregen voor eind september een nieuw overnamevoorstel in te dienen. De 45 personeelsleden van Merit Capital werden woensdag ingelicht over de nieuwe evoluties.

Tankstations

Dat de overname door Netoil mislukt is, komt niet helemaal als een verrassing. De groep was een vreemde eend in de Europese financiële sector die geen adelbrieven kon voorleggen. Netoil was vooral actief in de petroleumsector (Tamoil-tankstations). Spilfiguur Roger Tamraz pakte wel uit met zijn betrokkenheid bij allerlei operaties rond financiële instellingen, van Libanese banken, de Amerikaanse bankgroep Comerica tot de Banque de Placements du Zaïre, maar dat zijn deals van decennia geleden. Netoil toonde onlangs wel interesse in de Portugese en Poolse banken.

Het meest bizarre was de complexe structuur die Netoil in gedachten had. De overname zou gebeuren via een Brits vehikel (JP Kenny Petroleum), genoteerd op het groeisegment van Euronext Oslo. Dat vehikel zou omgevormd worden tot Netoil Capital, een soort spac of blancochequebedrijf voor investeringen in de financiële sector én in olievelden van Colombia tot Irak. Onlangs werd nog de overname van Nordiq Petroleum aangekondigd.

Waarnemers vroegen zich al af welke toezichthouder zo’n exotische combinatie van vermogensbeheer in Europa met oliebronnen in zeer risicovolle landen zou toelaten. Toen Netoil voorstelde zelf rechtstreeks in Merit Capital te stappen, in plaats van via een meer onafhankelijke beursgenoteerde structuur, was de deur voor de Nationale Bank helemaal dicht. Er is geen enkele info te vinden over de precieze structuur en financiering van de groep Netoil.

Strafbank

De geloofwaardigheid van de groep kreeg enkele dagen geleden een zware knauw. Het beursgenoteerde vehikel Netoil Capital werd door Euronext Oslo op het strafbankje (penalty bench) gezet. De handel in de aandelen werd geschrapt na het overtreden van de beursregels. Euronext Oslo verwijt het bedrijf foutieve informatie gelieerd aan een oliecontract met de Iraakse regering.

Merit Capital Antwerps beurshuis met ruim 1,2 miljard euro aan vermogen onder beheer. Telt 45 werknemers en heeft kantoren in elke Vlaamse provincie. Nam in 2018 de activiteiten van het Brugse Weghsteen over. Zit voor 51 procent in handen van het Britse Duet. De families De Backer en Tops bezitten minderheidsbelangen.

In de Belgische vermogensbeheermarkt is al jaren een consolidatiebeweging aan de gang. Het is de derde keer in enkele jaren dat Merit Capital naar nieuwe aandeelhouders zoekt. Het beurshuis kreeg in 2017 al de opdracht van de Nationale Bank om een partner te zoeken naast de historische aandeelhouders, enkele Belgische liberale families en de Nederlandse paardenmiljonair Jan Tops. De Britse hefboomfondsgroep Duet Asset Management kreeg in 2018 een controlebelang, maar trok zich eind vorig jaar terug.

Valse transacties

Het vertrek van Duet kwam er nadat Merit Capital was meegesleurd in een zaak rond valse transacties van het Londense hefboomfonds H2O, dat vorig jaar in de problemen kwam door zware verliezen met risicovolle posities. Volgens bepaalde documenten zouden niet-toegelaten transacties van honderden miljoenen euro's zijn gebeurd. Die zaak, waar Merit Capital een slachtoffer was, is achter de rug: H2O heeft erkend dat de vermeende transacties met Merit Capital niet bestaan. Er loopt wel nog een gerechtelijk onderzoek naar wie verantwoordelijk is voor die valse transacties.