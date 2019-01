Merknaam KBC is 4 miljard waard

Ondanks een koersval van 20 procent en de lage rente die de winst onder druk zette, is de merknaam van KBC Bank vorig jaar opnieuw in waarde gestegen.

Dat stelt de consultant Brand Finance in zijn jaarlijkse overzicht van 's werelds 500 waardevolste merken. Volgens de consultant is de merknaam KBC vandaag omgerekend zo'n 4 miljard euro waard, 5 procent meer dan in 2017.

KBC is het enige Belgische bedrijf dat in de top 500 van Brand Finance prijkt. De financiële groep is wel licht gedaald in die ranking: van plaats 431 naar 458.