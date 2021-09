'Met de naam de Rothschild is het moeilijk anoniem te blijven'

Ariane de Rothschild wil de familiale private bank beter op de kaart zetten bij vermogende Vlaamse families. 'Wij zijn ook ondernemers en zitten op dezelfde golflengte als onze klanten. Dat geeft ons geloofwaardigheid.'

Vasttapijt en koffiekopjes met een logo van vijf pijlen, een symbool dat verwijst naar de vijf zonen van de Frankfurtse financier Mayer Rothschild, de stamvader van ’s werelds bekendste bankiersfamilie. Aan het hoofd van een van de vele Rothschild-bedrijven, de private bank Edmond de Rothschild, staat een vrouw: Ariane de Rothschild. Ze bracht een bezoek aan de Brusselse vestiging om klanten te ontmoeten en om bij de medewerkers de strategische lijnen uit te zetten.

De buurt rond de Brusselse Louizalaan is geen onbekend terrein voor de voorzitster. Als dochter van een Duits-Franse familie spendeerde Ariane Lagner haar tienerjaren in Congo. ‘België was voor mij een referentie. Toen ik 18 was, ging ik in Parijs studeren, maar tijdens de weekends zat ik bij vrienden in Brussel. Congolezen en Belgen’, zegt ze.

Lees Meer Rothschild maakt jacht op rijke Vlaamse zakenfamilies

‘Belgen zijn warme mensen, bon vivants en geweldige estheten. Er zijn hier veel discrete en geheime grote kunstverzamelingen.’ Dat matcht perfect met het DNA van de familie Rothschild, die naast grote kunstcollecties en uitgebreide wijngaarden met jaarlijks 3,5 miljoen flessen ook een boerderij met briekazen en een luxehotel in de Franse Alpen bezit.

‘De wijngaarden zijn vooral een diversificatie van het familiepatrimonium. Dat spreekt onze klanten aan. Ondernemersfamilies kijken ook naar diversificatie. Net zoals we dezelfde uitdagingen hebben rond de uitbouw van het bedrijf, het doorgeven ervan aan de volgende generatie... We zitten op dezelfde golflengte als onze klanten. Dat geeft ons geloofwaardigheid.’

Schermvullende weergave ©ANTONIN WEBER / HANS LUCAS

Scheiding

Na haar huwelijk met Benjamin de Rothschild, de enige zoon van Edmond de Rothschild, raakte ze nauwer betrokken bij de bankgroep. De voorbije jaren hielp ze mee een duidelijke lijn te trekken tussen de twee Rothschild-bankgroepen in Europa, weg van de kruisparticipaties van voordien. Er is nu een scherpe scheiding tussen het Zwitserse Edmond de Rothschild en de Frans-Britse familietak Rothschild & Co. Benjamin de Rothschild kocht de aandelen van de andere familieleden en haalde de groep van de beurs. ‘Er was vroeger verwarring, want de merken waren niet duidelijk. Dat is niet langer het geval: niemand mag de naam 'Rothschild' alleen gebruiken. Het zijn twee groepen met verschillende activiteiten, specialisaties en bedrijfsculturen’.

Toen Benjamin de Rothschild begin dit jaar plots overleed, kwam Ariane alleen aan het roer. ‘Hoewel ik diep bedroefd was door het overlijden van mijn man in januari, heeft deze tragische gebeurtenis geen invloed gehad op de bank. De strategie is niet veranderd, want die was al uitgetekend en in gang gezet. Ik was als uitvoerend voorzitter al betrokken bij alle activiteiten.’

Het verbaast me dat mensen zich niet kunnen voorstellen dat een vrouw een bank leidt en dat ze een grote ambitie heeft. Ariane de Rothschild Voorzitster Edmond de Rothschild

De geruchten over een mogelijke verkoop verbazen haar. ‘Sommige mensen vinden het nog altijd moeilijk zich voor te stellen dat een vrouw een bank leidt en grote ambitie toont. We zijn niet van plan te verkopen.’

En zelf overnames doen? ‘We mikken op organische groei, maar kijken ook rond om te versnellen in bepaalde landen of naar aanvullende expertise.’ ‘We hebben 600 miljoen Zwitserse frank (553 miljoen euro, red.) cash over’, vult CEO François Pauly aan. ‘We hebben al veel dossiers in België bekeken. Maar als ik de prijzen van recente transacties zie, betwijfel ik of het mogelijk is om daar op korte of middellange termijn waarde te creëren.’

Schijnwerpers

Lees Meer Beleg eens als een Rothschild

Of ze niet liever wat minder in de schijnwerpers zou staan? ‘Met zo’n naam is het sowieso moeilijk anoniem te blijven. Als je je niet uitspreekt, spreekt iedereen voor jou, dus doe ik het liever zelf', zegt Ariane de Rothschild. ‘Het is ook mijn verantwoordelijkheid om het bedrijf te promoten.’

Haar publieke optredens hebben voor Ariane, een moeder van vier dochters, ook een voorbeeldfunctie voor vrouwen: ‘Er zijn niet veel vrouwen in financiën.' Ze vindt het ook belangrijk 'om te tonen dat gefortuneerde families niet alleen rijk zijn, maar ook risico’s nemen, veel werken en geëngageerd zijn.'

Het is belangrijk te tonen dat gefortuneerde families niet alleen rijk zijn, maar ook risico’s nemen, veel werken en geëngageerd zijn. Ariane de Rothschild Voorzitster Edmond de Rothschild

De dochters worden niet klaargestoomd om haar op te volgen. ‘Zelfs al hebben ze sinds hun geboorte over zaken horen praten. Het is geen goede zaak om de weg te forceren en iemand van 19 of 25 te parachuteren in een bedrijf. Ze moeten eerst goed studeren, aan zichzelf bouwen en professionele ervaring opdoen. Maar ze kunnen betrokken worden bij bepaalde thema’s. Een van mijn dochters heeft meegewerkt aan de creatie van een nieuwe cuvée, terwijl de jongste veel werkt in het huis van Parfums Caron, dat we hebben gekocht.'