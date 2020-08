Miljardair pookt consolidatiestrijd onder Italiaanse banken op...

Hij is 85 jaar, maar Leonardo Del Vecchio blijft zijn tentakels uitspreiden. De op een na rijkste man van Italië maakt plannen om zijn belang in de Italiaanse bank Mediobanca fors uit te breiden.

Het zijn drukke tijden voor Del Vecchio. In Nederland is hij met zijn brillenbedrijf EssilorLuxotica in een juridisch gevecht gewikkeld over de overname van de optiekketen Grandvision, het moederbedrijf van Pearle. EssilorLuxotica verwijt Grandvision en zijn meerderheidsaandeelhouder, de investeringsgroep HAL, onvoldoende klaarheid te scheppen over de maatregelen om de coronacrisis te beteugelen.

Intussen versterkt ‘schaker’ Del Vecchio zijn positie in de Italiaanse bankenwereld. De Italiaanse kranten Il Sole 24 ore en La Repubblica melden dat de 85-jarige miljardair zijn belang in de Italiaanse bank Mediobanca wil opvoeren van 9,9 procent naar 14 à 15 procent. Verwacht wordt dat hij daarvoor volgende week toestemming krijgt van de Europese Centrale Bank.

Dat zou een historisch feit zijn, want sinds de oprichting van de zakenbank in 1946 heeft geen enkele niet-financiële partij ooit meer dan 10 procent van de aandelen in handen gehad.

Banden aanhalen met Generali

Beleggers speculeren erop dat Mediobanca op termijn nauw zal samenwerken met de Italiaanse verzekeraar Generali. Del Vecchio controleert 4,8 procent van Generali en heeft via zijn investeringsvehikel Delfin nog een even groot belang in handen. Daarnaast zit Mediobanca op een pakket Generali-aandelen, goed voor nog eens 12,9 procent van het kapitaal.

Daarmee is Mediobanca de grootste aandeelhouder van de grootste verzekeraar van Italië. Del Vecchio heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij voor de twee financiële instellingen een stabiel aandeelhouderschap nastreeft. Daarnaast houdt Del Vecchio ook nog een belang van 2 procent aan in UniCredit, een andere Italiaanse bank.

Consolidatiestrijd