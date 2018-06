Miljardenverlies voor Londen op belang in RBS

De Britse regering heeft 2,4 miljard euro verlies geboekt op de verkoop van een belang in Royal Bank of Scotland.

Royal Bank of Scotland (RBS) was op haar toppunt een van de grootste banken ter wereld. Maar aan de expansie onder impuls van toenmalig CEO Fred Goodwin kwam een einde toen RBS samen met Fortis en het Spaanse Santander een gooi deed naar het Nederlandse ABN AMRO.

Die miljardenovername raakte rond in 2007, maar niet veel later implodeerde de bankensector en moest zowel Fortis als RBS gered worden door de overheid. In het geval van RBS pompte Londen 45,5 miljard pond in de groep.

In 2015 verkocht de Britse regering een eerste schijf en maandagavond ging een tweede pakket aandelen de deur uit. Londen verkocht 925 miljoen RBS-aandelen tegen 2,71 pond per stuk, licht onder de slotkoers van maandag. Dat leverde 2,5 miljard pond op, bijna 2,9 miljard euro. Dat geld wordt gebruikt om de schuldenlast van de Britse regering terug te dringen.

Kritiek

Opvallend is dat het kabinet-May een papieren verlies van ruim 2 miljard pond boekte op de transactie. De instap gebeurde destijds tegen 5,02 pond per aandeel. Het is de vraag waarom de regering niet langer wachtte in de hoop meer te krijgen voor het belang. De Labour-oppositie leverde alleszins kritiek op de operatie.

Als de nog overblijvende participatie van 62,4 procent tegen dezelfde voorwaarden de deur uitgaat, loopt het verlies op tot meer dan 20 miljard pond. Minister van Financiën Philip Hammond heeft herhaaldelijk gezegd dat de aanwezigheid van de staat in het kapitaal van RBS weegt op de instelling en op de Britse economie. Dinsdag herhaalde hij dat het niet de taak van de regering is om banken te bezitten.