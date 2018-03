Minder strakke regels voor banken VS in de maak

Bijna tien jaar na het uitbreken van de financiële crisis, worden de strenge regels voor Amerikaanse banken wellicht deels teruggedraaid.

‘Too big to fail’ is de bekende uitdrukking om systeembanken aan te duiden. Dat zijn instellingen die zo cruciaal zijn voor het financiële stelsel, dat hun omvallen tot een gevaarlijk domino-effect leidt.

Sinds de financiële crisis van 2008-2009, die uitbarstte na de crash van Lehman Brothers, hebben toezichthouders wereldwijd strenge regels opgelegd aan zulke systeembanken om een nieuwe crisis te voorkomen.

In de VS komen die bankenregels, die in 2010 van kracht werden via de Dodd-Frank-wetgeving, nu onder zware druk te staan. Amerikaans president Donald Trump en zijn minister van Financiën Steven Mnuchin (ex-Goldman Sachs) leverden vorige zomer al een plan af voor minder strakke regels. Team Trump pleitte onder meer voor minder stresstests en een versoepeling van de bekende Volcker-regel, die banken beperkingen oplegt voor speculatie met hun eigen geld. Veel regels moeten volgens Trump en co. niet langer gelden voor kleine banken.

Het Huis van Afgevaardigden keurde al een reeks maatregelen goed om de Dodd-Frank-regels deels terug te draaien en nu lijkt ook in de Senaat een meerderheid in de maak voor een versoepeling. Een wetsvoorstel van de Republikeinen, die er een nipte meerderheid hebben, zou ook de steun van enkele Democraten krijgen, waardoor niets de deregulering in de weg lijkt te staan. Het voorstel wordt normaal gezien deze week ingediend.

Hogere drempel

Het opvallendste idee is om de gebruikte drempel voor 'too big to fail' te verhogen van 50 miljard dollar activa, zoals Dodd-Frank voorschrijft, naar 250 miljard dollar. Dat zou het aantal banken die aan de strengste regels moeten voldoen, terugbrengen van 38 naar 12. De banken met activa tussen 50 en 250 miljard dollar activa, krijgen zo uitzicht op minder strakke regels.