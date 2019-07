Mobiele bank N26 tankt fors bij

Internationaal

N26 startte in Duitsland, maar telt intussen 3,5 miljoen klanten in 24 landen. Ze lanceerde onlangs haar activiteiten in de Verenigde Staten. In België heeft N26 naar eigen zeggen al meer dan 10.000 landgenoten kunnen overtuigen. 'Maar eigenlijk zitten we al aan vele tienduizenden klanten. We gaan in de richting van 100.000', zei Daniel Calvert, een directielid van N26, eind juni aan De Tijd.