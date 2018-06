Moderne bankrover viseert oude automaten

De opeenvolging van plofkraken op geldautomaten in ons land roept de vraag op of cashmachines beter beveiligd kunnen worden? Nederland kan een voorbeeld bieden.

In de nacht van donderdag op vrijdag hebben criminelen in Seneffe in de provincie Henegouwen een bankautomaat van een ING-kantoor doen ontploffen. De schade aan het bankkantoor was groot, maar het ziet er niet naar uit dat de overvallers buit konden maken. Opnieuw ging het om een zogenaamde plofkraak, waarbij gas wordt gebruikt om de kluis van de automaat op te blazen.

Het was de vijfde overval in enkele weken tijd in ons land. Eerder konden criminelen 400.000 euro stelen uit een automaat in Kinrooi, 250.000 euro in Buggenhout, 70.000 euro in Tielt-Winge en een onbekende buit in Boechout.

Technologisch is het mogelijk de geldautomaten totaal te beschermen tegen aanvallen.

Telkens gaan de bankovervallers op een gelijkaardige manier te werk. Via buisjes door de geldgleuf spuiten ze gas rechtstreeks in de kluis die onderaan de automaat zit. Die blazen ze vervolgens op, waardoor ze toegang krijgen tot de dozen met geldbriefjes.

Die cassettes zijn in de meeste gevallen beveiligd met inktpatronen die geactiveerd worden bij een kraak, wat de biljetten helemaal besmeurt, waardoor ze in principe hun waarde onmiddellijk verliezen. Volgens een beveiligingsexpert zijn criminele bendes gespecialiseerd in het wassen van dergelijke briefjes. Al loopt België op Europees vlak voorop in de wetgeving die banken verplicht om via technologische weg dergelijke briefjes te onderscheppen als iemand ze wil storten.

Nederland

De plofkraken zijn een nieuw fenomeen van fysieke bankovervallen in tijden waarin banken zich vooral wapenen tegen cybercriminaliteit. In België kwam het tot voor kort zo goed als niet voor. In 2015 en in 2016 waren er nul pogingen, in 2017 twee mislukte. Er zijn sterke aanwijzingen dat de criminelen die ons land aandoen afkomstig zijn uit Nederland. Dat is geen toeval. Want onze noorderburen kampen sinds enkele jaren met een zware golf van plofkraken. In 2016 alleen waren er 79. De eerste gebeurde al in 2005.

In een reactie heeft de industrie in Nederland maatregelen genomen om automaten, boven op de inktbeveiliging, extra te beveiligen. Zo werden automaten uitgerust met een tweede geldsleuf binnenin die de kluis afschermt zodra met de eerste geknoeid wordt, waardoor geen gas tot in de kluis kan komen. Er werd ook een systeem van gasdetectie geïnstalleerd dat het gas neutraliseert zodra het wordt ingespoten.

Die technische ingrepen bleken doeltreffend in het verminderen van het aantal geslaagde kraakpogingen in Nederland, wat de vermoedens voedt dat de criminelen hun actieterrein hebben uitgebreid naar België.

Het Belgische automatenpark is verouderd, zeggen sectorkenners. De markt is verdeeld tussen twee spelers. Diebold Nixdorf, dat in 2015 ontstond na de overname van het Duitse Wincor Nixdorf door het Amerikaanse Diebold, heeft de grootbanken Belfius en BNP Paribas Fortis als klant. Het eveneens Amerikaanse NCR levert aan de kantoren van KBC en ING.