Modrikamen lanceert nieuw Fortis-offensief

De bekende advocaat ondersteunt de herlancering van zijn oude miljardenclaim tegen BNP Paribas met een mediacampagne.

Nu Ageas, de opvolger van Fortis, al een groot stuk van de schikking met de gedupeerde Fortis-aandeelhouders betaald heeft, ziet het ernaar uit dat het dossier van die schikking van 1,3 miljard euro dit jaar kan worden afgesloten. Daarmee lijkt het doek te vallen over een belangrijk stuk puin dat Ageas meesleept uit zijn Fortis-verleden, het gevolg van de implosie van de groep in volle bankencrisis in 2008.

Maar daarmee zijn nog niet alle misnoegde aandeelhouders gesust. Zo is er de biermagnaat Alexandre Van Damme die, voor zover bekend, nog altijd procedeert tegen Ageas voor zijn fout gelopen investering in het aandeel. Ook de bekende advocaat Mischaël Modrikamen, die met zijn historisch Fortis-arrest van eind 2008 mee de basis legde voor het huidige Ageas, blijft actief in het dossier.

Ondernemingsrechtbank

Modrikamen spande elf jaar geleden een rechtszaak ten gronde aan tegen de ontmanteling van Fortis. Dat gebeurde voor de Brusselse ondernemingsrechtbank. Hij viseert vier partijen: de staatsholding FPIM, Ageas, BNP Paribas Fortis (de vroegere Fortis Bank) maar vooral BNP Paribas, de Franse overnemer van de bank.

Namens 1.200 à 1.300 Fortis-aandeelhouders eist hij intussen, door opgelopen intresten, 6,9 miljard euro schadevergoeding van BNP Paribas, te betalen aan Ageas, voor de te goedkope overname van de bank. 'BNP Paribas betaalde nog niet de helft van de waarde. Je kan niet de boter hebben en het geld van de boter, zoals een Frans spreekwoord zegt. De boter mogen ze houden, maar het geld dienen ze terug te betalen', zegt de advocaat.

Schorsing

De rechtbank besloot in 2016 echter de behandeling van de rechtszaak te schorsen, in afwachting van de uitkomst van het Fortis-strafonderzoek. Dat is intussen afgelopen en draait uit op een buitenvervolgingstelling van de vroegere Fortis-top. Die beslissing van het parket moet wel nog worden bekrachtigd door de raadkamer. Voor zover geweten is daarvoor nog geen datum bepaald. Nochtans besloot het parket al ruim een jaar geleden de zaak te begraven.

Modrikamen kondigde eind 2018 al aan dat zijn rechtszaak weer zou worden geactiveerd na de beslissing van de raadkamer. Nu die volgens hem nakend is, gaat hij over tot de actie, meldde de nieuwswebsite Business AM dinsdag. Modrikamen bevestigt de informatie aan De Tijd. 'BNP Paribas en Ageas doen alsof de zaak begraven is. Maar dat is ze niet. Het is nodig daaraan te herinneren. We mogen niet vergeten dat Fortis geleid heeft tot menselijke drama's, met zelfs zelfmoorden.'

Fortis-gate

Modrikamen zet een uitgekiend offensief op. Zo lanceerde hij de website www.fortisgate.com waarop een teaser staat. Hij liet ook de verwante websites op .be, .nl, .fr en .online registreren en nam een communicatieagentschap onder de arm om filmpjes te maken van gedupeerde beleggers. 'De naam wil ik niet kwijt, maar het is er een van eerste rang. We gaan ook werken via sociale media zoals Facebook. De opkomst van sociale media is het grote verschil met tien jaar geleden. Daar moeten we gebruik van maken.'