Modrikamen niet in beroep tegen Fortis-beslissing

De bekende Brusselse advocaat Mischaël Modrikamen gaat niet in beroep tegen de beslissing van de raadkamer de bestuurders in de Fortis-affaire niet te vervolgen.

De correctionele raadkamer van Brussel had vorige vrijdag beslist dat alle tenlasteleggingen in het onderzoek naar het Fortis-debacle verjaard zijn. Zeven voormalige bestuurders van Fortis en Ageas, de juridische erfgenaam van de groep, werden ervan verdacht dat ze tussen 2007 en 2008 misleidende informatie hebben verspreid. Maar omdat de zaken verjaard zijn - eind september is het twaalf jaar geleden dat Fortis implodeerde - wordt niemand meer vervolgd.

In een reactie laat de bekende Brussselse advocaat Mischaël Modrikamen weten dat hij niet in beroep gaat tegen de beslissing van de raadkamer. Eerder deze zomer had Modrikamen, die ruim 1.200 voormalige Fortis-aandeelhouders vertegenwoordigt, een schikking bereikt met Ageas.

Miljardenclaim

Modrikamen zegt zich volop te concentreren op de burgerrechtelijke zaak tegen BNP Paribas, de Franse groep die Fortis Bank in 2008 kocht. Omdat ze dat volgens Modrikamen aan een veel te lage prijs deed, eist de advocaat dat BNP Paribas een schadevergoeding van 5,7 miljard euro betaalt aan de juridische opvolger Ageas. Inclusief interesten is de miljardenclaim opgelopen tot 6,9 miljard.

Modrikamen was die zaak twaalf jaar geleden begonnen, maar in 2016 besloot de rechtbank de behandeling op te schorten in afwachting van wat de raadkamer besliste in het strafonderzoek naar Fortis.

Schikking

Nu dat van de baan is krijgt de 'BNP Paribas-claim' weer alle aandacht. Al geeft Modrikamen aan dat ook de federale investeringsmaatschappij FPIM mee in het bad moet. Die beticht Modrikamen van misbruik van staatsmiddelen tijdens de onderhandelingen over de verkoop van de Fortis-onderdelen.