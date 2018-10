Motor van BNP Paribas sputtert

De koersdaling van de Franse bankreus door tegenvallende resultaten kost de Belgische staat opnieuw geld.

Een nieuwe koersval van bijna 4 procent en dat terwijl het aandeel dit jaar al ruim een kwart van zijn waarde verloren heeft. Dat is dinsdag de marktreactie in Parijs op de derdekwartaalcijfers die BNP Paribas de wereld instuurde. De afkalving van de waarde is ook slecht nieuws voor de Belgische staat die sinds de verkoop van Fortis Bank aan de Fransen de grootste aandeelhouder is van de financiële moloch.

Het aandeel van BNP Paribas lijdt zoals dat van de sectorgenoten onder de aanhoudende lage rente en het slechte marktsentiment door onder meer de brexitperikelen, de handelsoorlog en de politieke onzekerheid in de eurozone. Maar tegelijk slagen de Fransen er dinsdag opnieuw niet in de beleggers te overtuigen.

De markt was vooral teleurgesteld door de inkomstenevolutie bij BNP Paribas, naar beurswaarde de belangrijkste Franse bank. De inkomsten in het derde kwartaal gingen 0,4 procent lager naar 10,35 miljard euro. De analisten hadden nochtans een stijging verwacht naar 10,61 miljard euro.

Zakenbank

Vooral de zakenbankdivisie slaagt er maar niet in uit het slop te geraken. Haar inkomsten lieten een daling van 3,5 procent optekenen. In de tak vastrentende producten ging het zelfs om een achteruitgang van 15 procent.

Nochtans had CEO Jean-Laurent Bonnafé zichzelf drie jaar de tijd gegeven om de inkomsten van de groep weer op te krikken. Bijna halverwege is er steeds meer twijfel over dat voornemen. Met tot nu toe een daling van 0,8 procent is de kans groot dat de inkomsten in 2018 voor het tweede jaar op rij zullen krimpen.

Ook het rendement op eigen vermogen staat onder druk en de nettowinst kalft af. In het derde kwartaal steeg de winst wel met 4 procent naar 2,12 miljard euro, maar zonder de invloed van uitzonderlijke elementen bleef het cijfer status quo. BNP Paribas profiteerde onder meer van fiscale meevallers in België en de VS. Over het hele jaar was er zonder buitengewone effecten een terugval van 2,8 procent.

België