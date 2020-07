NBB blijft bezorgd over vastgoedrisico banken

'In de financiële crisis van 2008 waren de banken de oorzaak van de problemen, nu zijn ze een deel van de oplossing', zei gouverneur Pierre Wunsch van de Nationale Bank woensdag bij de voorstelling van het Financial Stability Report voor de Belgische financiële sector.

De coronacrisis is voor de Belgische financiële sector een grote uitdaging. Maar hij vertrekt vanuit een sterke uitgangspositie.

De versoepeling geldt echter niet voor de hypothecaire kredieten. Daar houdt de NBB vast aan de beperkingen die ze de banken heeft opgelegd in de vorm van kapitaalvereisten en de aanbeveling om het kredietbedrag af te stemmen op de waarde van het vastgoed en de financiële capaciteit van de kredietnemers.

Geen afkoeling

De blootstelling van de banken aan de vastgoedsector in ons land is groot, en er zijn heel wat gezinnen die maar een beperkte afbetalingscapaciteit hebben. Voorlopig zijn er bovendien weinig tekenen dat de coronacrisis tot een significante afkoeling van de vastgoedmarkt in ons land heeft geleid.