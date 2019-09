Naam BinckBank verdwijnt, Antwerpse vestiging buiten schot

Het Deense Saxo Bank begint aan de integratie van de Nederlandse online broker BinckBank. Het wordt duidelijk dat die verregaand zal zijn. Het platform van BinckBank gaat helemaal op in Saxo en ook de naam verdwijnt.

'Vanaf vandaag zijn we allemaal Saxonians'. Met die woorden spreken Kim Fournais (CEO Saxo Bank) en Vincent Germyns (CEO Binck Bank) het personeel toe op hun Europese ronde langs de kantoren van Binck Bank. Maandag hielden ze halt in Amsterdam, dinsdag in Antwerpen, later deze week volgen nog Parijs, Milaan en Malaga.

Hun missie is het vertrouwen van de klanten en het personeel te winnen, nu de inlijving van BinckBank door Saxo Bank een feit is. De overname - waarbij Saxo voor 424 miljoen euro (6,35 euro per aandeel) het uitstaande aandelenkapitaal van BinckBank verwierf - werd op 14 augustus afgerond. De Tijd sprak de twee topmannen in een exclusief interview.

Vincent Germyns (CEO BinckBank): 'Deze overname is de bekroning van 3 jaar werk. Toen ik in 2015 naast CEO ook bestuursvoorzitter van BinckBank werd, hebben we een strategisch plan uitgetekend. Mijn topprioriteit was op zoek te gaan naar manieren om BinckBank buiten de beurs te kunnen laten groeien.'

'Rekening houden met één aandeelhouder is nu eenmaal een stuk makkelijker dan rekening houden met een heel leger aandeelhouders. Bovendien lagen de behoeften van onze verschillende aandeelhoudersgroepen steeds verder uit elkaar. Onze Europese aandeelhouders keken naar het dividend, onze Amerikaanse aandeelhouders legden hun focus op groei. Toen ik de strategische oefening maakte leek het mij daarom veel interessanter om buiten de beurs te kunnen opereren. Ik ben met verschillende partijen in gesprek gegaan, ook met een aantal private-equityfondsen. Al snel werd duidelijk dat zij niet het antwoord boden op onze uitdagingen, het opschalen van onze volumes en het vinden van synergieën.'

'Met Saxo Bank vonden we een sterke en logische partner waarmee we een geweldige fit vormen. Saxo Bank opereert meer vanuit een technisch perspectief, wij vertrekken meer vanuit een klantgericht businessmodel. Als je die twee dingen samenlegt, heb je een bijzonder krachtige combinatie.'

We spelen nu in de Champions League in een bedrijf dat wereldwijd actief is. Vincent Germyns CEO BinckBank

Kim Fournais (CEO Saxo Bank): 'BinckBank heeft een geweldige reputatie opgebouwd in het begrijpen van zijn klanten. De meeste mensen in deze wereld zijn nog altijd geen professionele investeerders, het publiek dat wij voornamelijk bedienen. BinckBank kent en begrijpt de noden van de kleine belegger beter dan eender wie en dat maakt de bank voor ons zo interessant. Onze kracht zit in ons hoogtechnologisch handelsplatform, waar we elk jaar 100 miljoen euro in investeren. Zij kunnen dat platform naar het brede publiek brengen, tot in de huiskamer van de kleine belegger.'

Wat blijft er na de integratie nog over van BinckBank?

Fournais: 'Op korte termijn willen we niets veranderen. We willen de bestaande klanten de nodige continuïteit bieden en niets forceren. Nieuwe klanten kunnen nog een beleggersrekening openen bij BinckBank, maar krijgen dan toegang tot het Saxo-platform. Na de overgangsperiode is het de bedoeling alle klanten van BinckBank volledig naar onze infrastructuur te verhuizen. Het heeft geen zin twee platformen naast elkaar te blijven runnen. We menen ook dat we klanten grote voordelen kunnen bieden. Ze krijgen toegang tot nieuwe producten en diensten die hun ervaring kunnen verbeteren. Ik noem het steeds een 'lean mean scalable machine'. Dat is wat ons beleggersplatform moet zijn.'

BinckBank is een sterk merk, zeker in België en Nederland. Maar op termijn is het zinvoller volledig onder de Saxo-vlag te opereren. Vincent Germyns CEO BinckBank

Germyns: 'Iedereen wordt nu deel van een grotere familie. Zo leggen we het ook uit aan ons personeel. BinckBank is een sterk merk, zeker in Nederland en België. We gaan dat niet meteen opdoeken, maar het lijkt het me logisch dat we na een periode volledig onder de Saxo-vlag opereren en dat de naam BinckBank verdwijnt. Het is aan onze marketingmensen om uit te dokteren wanneer de tijd daar rijp voor is.'

Wat is de impact voor de vestiging in Antwerpen?

Fournais: 'In Antwerpen zal de impact het kleinst zijn. We waren met Saxo Bank nog niet aanwezig in België. In Antwerpen zit een verkoopkantoor en geen IT- of operationele activiteit. Bij die laatsten zullen de synergieën en dus ook het mogelijke banenverlies groter zijn. We hebben samen 2.200 werknemers (540 van BinckBank, red.). Tot hoeveel we die willen reduceren kan ik nu nog niet zeggen. Dat moet de verdere integratie uitwijzen. Maar we werken constructief samen met de vakbonden in de ondernemingsraad en we hebben de nodige sociale plannen klaarliggen.'

We werken constructief samen met de vakbonden in de ondernemingsraad en we hebben de nodige sociale plannen klaarliggen. Kim Fournais CEO Saxo Bank

Germyns: 'In Antwerpen kunnen we alle banen, dat zijn er op dit moment veertig, veiligstellen. Maar wanneer de bank migreert naar één IT-systeem heeft dat vanzelfsprekend consequenties voor de IT-afdeling in Amsterdam. We hebben ongeveer 600 IT'ers in Denemarken en 140 in Nederland. Het zou onlogisch zijn als die afdelingen niet samen worden gebracht. Ik probeer de mensen ook uit te leggen dat er carrièrekansen liggen in het nieuwe bedrijf. We spelen nu in de Champions League en komen terecht in een bedrijf dat wereldwijd actief is. We hebben een jong en dynamisch personeelsbestand met een gemiddelde leeftijd rond 35 jaar. Mensen met de juiste attitude zullen in het nieuwe bedrijf sneller kunnen doorgroeien. Ik blijf de 'mid-Europese' activiteiten runnen vanuit onze hub in Amsterdam. Daar bundelen we de activiteiten in Nederland, België, Spanje en Frankrijk.'

Fournais: 'Op managementniveau verandert er daardoor weinig. Voordien rapporteerde Vincent aan de raad van bestuur, nu rapporteert hij aan mij. En ik denk dat ik hem beter begrijp.' (lacht)

Waar liggen de grootste uitdagingen voor online brokers?

Fournais: 'Het zijn geen gloriedagen voor de banken in het algemeen en dus ook niet voor online beursmakelaars. Er staat druk op de marges en de regelgeving neemt toe. Er duiken nieuwe businessmodellen op en er is een grote nood aan investeringen in technologie. Consolidatie zoals deze overname is dus broodnodig. Ik zie niet in hoe banken en brokers het kunnen volhouden allemaal op hun eigen eilandjes dure infrastructuur te blijven ontwikkelen. Dat is economisch totaal niet rationeel. Ik ben er daarom van overtuigd dat we in de toekomst meer overnames zullen doen. Nu hebben we onze handen vol met BinckBank, maar we geloven dat ons schaalbaar platform de uitgelezen basis vormt voor meer consolidatie.'

Germyns: 'Het is gewoon simpele wiskunde. BinckBank België doet 1 miljoen transacties per jaar. De groep BinckBank 10 miljoen transacties. Wanneer je BinckBank en Saxo Bank samentelt, spreek je over 50 miljoen transacties. Die schaal heb je echt nodig om te kunnen overleven. Vroeger kostte het niets om een nieuwe klant op je platform te krijgen, alleen de kost van het papierwerk. Maar nu, met alle nieuwe wetgeving, liggen de kosten veel hoger. En dan moet je op zoek naar de juiste kritische massa. Wij doen dat nu heel bewust door deel te worden van een grote familie.'

Het zijn geen gloriedagen voor banken. De marges staan onder druk en de regelgeving neemt toe. Kim Fournais CEO Saxo Bank

Fournais: 'Daarnaast merken we een toegenomen vraag in de markt naar zogenaamde multi-assetplatformen. Het aanbieden van een zo breed mogelijke waaier aan beleggingsproducten is van vitaal belang. We zien allemaal wat de negatieve beleidsrentes losmaken bij beleggers. De vastrentende producten zijn in trek, de aandelenmarkten ook. Maar je ziet toch dat zelfs de kleine belegger zijn rendement nog een stuk verder gaat zoeken, in de valuta- of grondstoffenhandel bijvoorbeeld. Het democratiseren en het toegankelijk maken van kapitaalmarkten wordt steeds belangrijker. Voor meer en meer mensen hangt hun pensioen ervan af. Een Deense studie heeft uitgewezen dat een gezin dat per jaar 1 procent meer spaart, 4 jaar eerder op pensioen kan. Je spaargeld beleggen heeft dus een directe impact op je leven. Ofwel kan je vroeger stoppen met werken, ofwel blijf je werken en koop je bijvoorbeeld een zomerhuis. Daar draait het om, maar zo wordt het verhaal nog te weinig naar de mensen gebracht.'

Er is prijsdruk in de markt. Hoe zien jullie de tarieven bij beleggersbanken evolueren?

Fournais: 'Tegenwoordig kan je een aandeel verhandelen aan dezelfde prijs als een kop koffie. Maar er bestaat niet zoiets als een gratis koffie. Brokers die dat beloven, maken de mensen blaasjes wijs. Ze mogen dan niets aanrekenen op de transactie zelf, ze recupereren de kost elders via formules die voor de klant weinig transparant zijn. Er is geen enkel commercieel bedrijf ter wereld dat gewoon geld weggeeft aan klanten. Saxo Bank heeft enorm competitieve tarieven, daar gaan we prat op. En we sluiten niet uit dat we dankzij schaalvoordelen goedkopere tarieven kunnen aanbieden. De kunst bestaat erin een win-win te zoeken waarbij we diensten aanbieden waar klanten graag voor betalen.'

Tegenwoordig kan je een aandeel verhandelen aan de prijs van een kop koffie. Maar er bestaat niet zoiets als een gratis koffie. Kim Fournais CEO Saxo Bank

Germyns: 'We zien dat de concurrentie niet overal eerlijk verloopt. Meer en meer spelers in de markt gaan aan 'regulatoire arbitrage' gaan doen. Ze gaan doelbewust op zoek gaan naar achterpoortjes in het systeem. In Nederland omzeilen buitenlandse spelers in toenemende mate het provisieverbod (waarbij makelaars geen commissie meer mogen ontvangen van de aanbieders van financiële producten, red.). De regels moeten in de Europese Unie voor iedereen gelijk zijn.'

Saxo Bank is voor 52 procent in handen van het Chinese Geely, de groep boven Volvo. Hoe actief zijn zij betrokken bij de overname?