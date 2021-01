Nagelmackers stopt met retailbankieren en focust op vermogende families

Bank Nagelmackers trekt een definitieve streep onder zijn retailbankverleden. 'We focussen op families die een persoonlijke vermogensbegeleiding wensen', zegt directielid Yves Van Laecke. Voor nieuwe klanten geldt een instapdrempel van 75.000 euro.

Bank Nagelmackers is een van de oudste namen in de Belgische banksector, maar niemand weet goed waar die naam voor staat. Het bedrijf dat volgend jaar 275 jaar bestaat, kende de jongste decennia verschillende eigenaars en wisselde van strategie met verschillende golven van vermogensbeheer naar bredere bankactiviteiten en terug. Het bedrijf miste daardoor een duidelijk profiel en imago.

Nu is een duidelijke keuze gemaakt, zegt Yves Van Laecke, die jarenlang de privatebankingtak leidde en sinds vorig jaar commercieel directeur is. 'We gaan weg van het grijzemuizenimago van de retail en worden een specialist in vermogensbeheer op mensenmaat. Dat doen we volgens onze klanten goed, maar het was de laatste tijd wat ondergesneeuwd.'

De bank kiest voor personalbankingdiensten voor mensen die hun vermogen nog aan het opbouwen zijn en voor private banking voor wie al een aardige spaarpot heeft opgebouwd. Daar gelden instapdrempels van respectievelijk 75.000 en 500.000 euro. 'Dat is een segment van 15 procent van de markt waar we een stevige rol in willen spelen', zegt Van Laecke.

Managementteam

Nagelmackers heeft in het verleden al zo'n focus op vermogensbeheer gepredikt. Volgens Van Laecke is nu resoluut een duidelijke keuze gemaakt door een drastisch vernieuwd managementteam. De nieuwe focus kwam er na een strategische review door de Chinese aandeelhouder Anbang.

Opmerkelijk is ook dat Nagelmackers zich niet op personen of gezinnen wil focussen maar op 'strategische families'. Van Laecke: 'We willen niet één persoon advies geven, maar dat opentrekken naar de volledige familie en verschillende generaties. We hebben de ambitie elk lid van de familie cliënt te maken.'

Nagelmackers wil vooral de band aanhalen met de volgende generatie met een specifieke aanpak voor Generation X, Y en Z via educatieve programma's. 'Generation Z loopt wild van cryptomunten. We zullen voor hen daarover een webinar opzetten.'

In tegenstelling tot de periode dat de bank Delta Lloyd heette, komen er geen grote en dure imagocampagnes.'Onze nieuwe klanten zijn eerder de familie en de vrienden van ons bestaande cliënteel. We gaan zwaar inzetten op kleine events en de inner circle van klanten.'

Dat betekent niet dat een bezoek aan de bankier een familiereünie wordt. 'Het is voor de privacy goed dat verschillende familieleden hun eigen personal of private banker hebben. De kleinkinderen moeten niet op de hoogte zijn van het vermogen van de grootouders. En het heeft ook geen zin van een bankier die weinig affiniteit heeft met het digitale het aanspreekpunt te maken voor de jonge generatie.'

Historiek

Bestaande klanten hoeven zich echter geen zorgen maken door de nieuwe focus, benadrukt Van Laecke. 'We hebben respect voor de historiek van klanten en zullen iedereen in een gesprek onze verscherpte strategie toelichten. Maar klanten mogen zeker blijven zelfs als dat niet hun ding meer zou zijn.'

Nieuwe klanten die bij de bank aankloppen voor alleen maar een scherp hypothecair krediet zullen merken dat Nagelmackers niet de juiste bank is. 'Toch willen we elk gesprek aangaan', verzekert Van Laecke. 'Misschien wil het jonge koppel toch een volledige vermogensbegeleiding met een spaarplan of kan het gesprek opengetrokken worden omdat de vader of schoonmoeder ook appetijt hebben om naar ons verhaal te luisteren.'

De tarieven van Nagelmackers blijven in grote lijnen dezelfde, maar de focus op families zal een impact hebben. 'Hoe groter en sterker de familieband wordt uitgebouwd, hoe prijsvriendelijker we zullen zijn. Dat is nog niet expliciet gebetonneerd, maar we zullen in die richting evolueren. We geven elk familielid dezelfde benadering om het even of dat grootouders of kleinkinderen zijn.'

Hoeveel klanten de bank momenteel heeft, is niet bekend. In het verleden, toen er nog een duidelijke retailfocus was, circuleerde het cijfer 170.000. Recenter viel 90.000 te horen. Van Laecke wil daarover niets kwijt. 'Vroeger hadden we een retailapproach, nu een andere benadering en dan doet dat aantal cliënten er niet toe. Het is evident dat we in de toekomst minder klanten zullen hebben. We zullen ook in clusters van strategische families tellen.'

De aanpak is volgens Van Laecke nieuw voor de Belgische markt. 'De oprichtersfamilie Nagelmackers was zeer ondernemend en pionierde met hotels en de spoorwegmaatschappij Wagon-Lits. Dat DNA willen we nu meer uiten, iets wat we de jongste 10 jaar veel te weinig hebben gedaan.'

Van Laecke benadrukt dat Anbang, die eerder de verzekeraar Fidea verkocht, die nieuwe focus steunt en dat de bank niet meer in de etalage staat. 'Er is geen reden voor. We krijgen de volledige steun van de aandeelhouder, maar moeten wel onze beloftes uitvoeren', zegt Van Laecke. Hij vertrouwt erop dat de nieuwe focus tot een scherpere positionering én resultaten leidt.