‘Nagelmackers verkopen is niet aan de orde'

Hoewel Peking haar hoofdaandeelhouder Anbang nog geen zes maanden geleden nationaliseerde, heeft Bank Nagelmackers er alle vertrouwen in dat ze terrein kan winnen op de Belgische privatebankingmarkt.

Tim Rooney en Yves Van Laecke, respectievelijk de CEO en het hoofd van de privatebankingpoot van Bank Nagelmackers, beseffen dat het geen zin heeft de olifant in de kamer te negeren als ze ons uitnodigen om hun plannen met de bank toe te lichten. Sinds Peking eerder dit jaar de controle over de Chinese holding Anbang nam, wordt er volop gespeculeerd dat het conglomeraat ook zijn Belgische activiteiten in de etalage zal zetten: de verzekeraar Fidea en de bankgroep Bank Nagelmackers.

Voor Rooney zou het ook moeilijk zijn om vragen daarover te ontlopen. Voor hij in juni de touwtjes bij Nagelmackers in handen kreeg, stond de Britse bankier jaren aan het hoofd van Anbang Belgium Holding, dat de Belgische investeringen van het Chinese conglomeraat overkoepelt.

We leggen ons weer volop toe op privatebankingdiensten voor vermogende klanten en vermogensbeheer. Tim Rooney CEO Bank Nagelmackers

‘Anbang heeft nu Deutsche Bank aangetrokken om na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor Fidea en om te onderzoeken welke positie de verzekeraar precies inneemt op de Belgische markt’, schetst Rooney de situatie. ‘We verwachten dat Peking ergens in de eerste drie maanden van volgend jaar definitief de knoop doorhakt over een verkoop van Fidea.’

Iedereen gaat ervan uit dat voor Bank Nagelmackers een gelijkaardige denkoefening wordt gemaakt.

Rooney: ‘Dat is zeker niet het geval. Ik heb wel de strategie van de groep grondig tegen het licht gehouden sinds ik vier maanden geleden CEO werd bij Nagelmackers. Maar dat was niet om de bank te kunnen verkopen. Wel om te zien hoe we onze groei kunnen versnellen na een woelige periode.’

Anbang kwam midden 2017 in de problemen toen Peking de ongebreidelde expansiedrift van het conglomeraat aan banden legde. Voor Anbang in juni uiteindelijk werd genationaliseerd belandde zijn voormalige topman in de cel wegens corruptie. Had dat een impact op Bank Nagelmackers?

Rooney: ‘De klanten zijn niet massaal weggetrokken. Zoals bij andere banken zagen ook wij mensen vertrekken, maar dat had meer met de omstandigheden op de financiële markten te maken. Onze institutionele klanten zijn bijzonder loyaal gebleven. Ook familiale klanten behielden het vertrouwen.’

‘We zitten nu ook in veel stabieler vaarwater dan anderhalf jaar geleden. De problemen liggen achter ons. De Chinese overheid installeerde in februari een interim-management bij Anbang, waardoor we hier in België een duidelijker aanspreekpunt hebben dan voorheen.’

U acht de situatie dus stabiel genoeg om een nieuwe strategie uit te stippelen. Wat schortte aan de vorige?

Rooney: ‘Mijn voorganger Dashu Zhu, die in juni vertrok, wilde Bank Nagelmackers uitbouwen tot een ‘universele bank’, met een zo uitgebreid mogelijk gamma financiële diensten. Geen realistische ambitie: als kleine speler kunnen we wat daarin niet concurreren met de vier grootbanken in België. Daarom gaan we nu terug naar de roots en leggen we ons weer volop toe op privatebankingdiensten voor vermogende klanten en vermogensbeheer.’

Yves Van Laecke: ‘We zullen ons dus niet meer inlaten met commerciële kredieten en leningen aan ondernemingen. Tenzij dat zeer duidelijk past in ons plan om meer ‘high net worth individuals’ aan ons te binden. We gaan actiever op zoek naar klanten met een belegbaar vermogen dat hoger ligt dan 1 miljoen euro.’

Hoe gaat u dat concreet aanpakken?

Van Laecke: ‘We gaan vier nieuwe privatebankingcentra integreren in ons netwerk. Vanuit die centra in Waregem, Herentals, Brussel en Awans, bij Luik, kunnen we die vermogende klanten actiever aanspreken en ondersteunen. Tegelijk herschikken we ons retailnetwerk om sneller en flexibeler te kunnen inspelen op wat onze klanten willen. We hebben vandaag 38 kantoren. Die worden onderverdeeld in twaalf tot dertien hoofdkantoren, waarvan de andere vestigingen als een soort satellieten afhangen. De klanten zullen uiteindelijk beslissen in welke vestiging ze worden geholpen.’

Kan een kleinere groep als Bank Nagelmackers die ambitie waarmaken? Critici wijzen erop dat schaalgrootte noodzakelijk is om voldoende te kunnen investeren in digitalisering en om de kosten voor de strengere regelgeving te dragen.

Rooney: ‘De vier grootbanken in België hebben een invloed en sterkte die niet in verhouding staat tot die van de rest van de banksector. We moeten met Nagelmackers even strenge regels volgen als de grootbanken, maar de kosten daarvoor wegen bij ons veel zwaarder dan bij de grote spelers.’

‘Daartegenover kunnen wij veel sneller inspelen op nieuwe trends. We zijn wendbaarder, ook omdat we gebruik kunnen maken van de expertise van Anbang. Terwijl het bij andere financiële spelers soms heel lang kan duren voor een idee effectief uitmondt in een app, kunnen wij nieuwe toepassingen een pak sneller naar de markt brengen. Het interim-management van Anbang ondersteunt onze nieuwe strategie ook volledig.’