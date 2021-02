Nationale Bank-directeur Dechaene: 'We worden betaald om paranoïde te zijn'

'Het is voor banken nog altijd aartsmoeilijk om mogelijke kredietverliezen in te schatten', zegt Tom Dechaene, directeur bij de Nationale Bank.

Nu KBC donderdag het resultatenseizoen in de financiële sector aftrapt, kijken beleggers reikhalzend uit naar welke dividenden de banken kunnen uitkeren. Als het de sector menens is zijn rol als kredietverstrekker te spelen, is hij daar het best zo voorzichtig mogelijk in, zegt Tom Dechaene, een directeur van de Nationale Bank.

Op een vrijdagavond, enkele weken geleden, kreeg Nationale Bank-directeur Tom Dechaene als lid van het afwikkelingscollege voor banken in problemen een alarmerend bericht op zijn smartphone. Atomium Bank, de Belgische dochter van de Oostenrijkse Wienergarten-groep, stond op omvallen. Het departement bankafwikkelingen van de Nationale Bank, geleid door Steven Vanackere, en het college waar Dechaene deel van uitmaakt hadden amper 48 uur om samen met de Europese afwikkelingsautoriteit SRB en de Oostenrijkse toezichthouder een oplossing te vinden.

Gelukkig zijn Atomium en Wienergarten fictieve instellingen. Ze maakten deel uit van een financiële brandoefening om de reactiesnelheid van de Europese toezichthouders op acute stressmomenten te testen. Het illustreert wat Dechaenes job als Belgische bankensheriff inhoudt. Als directeur bankentoezicht bij de Nationale Bank is de 61-jarige voormalige zakenbankier sinds 2014 het best geplaatst om de gezondheid van de Belgische banken in te schatten.

Wie is Tom Dechaene? Sinds 2014 directeur bij de Nationale Bank. Zijn mandaat werd in 2020 verlengd voor zes jaar.

Verantwoordelijk voor het toezicht op de Belgische banken.

Zetelt ook in de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank.

Voormalig bankier bij BBL (nu ING België) en bij de zakenbanken Morgan Grenfell en Deutsche Bank in Londen.

Was financieel directeur bij het techbedrijf SurfCast.

Bekleedde bestuursfuncties bij onder andere KBC, Telindus en Transics.

Atomium-scenario’s zijn niet aan de orde. Maar na het dramatische coronajaar 2020 moeten de banken bijzonder veel voorzichtigheid aan de dag leggen, klinkt het in een gesprek.

KBC trapt donderdag het resultatenseizoen af. Bij de banken gaat alle aandacht naar de voorzieningen die ze moeten aanleggen voor eventuele kredietverliezen.

Tom Dechaene: ‘Het is nog altijd bijzonder moeilijk die kredietrisico’s in te schatten. De banken vliegen misschien niet blind, maar de zichtbaarheid is erg beperkt. De nieuwe boekhoudregels maken die oefening nog ingewikkelder. Als een bank een lening geeft, moet ze inschatten hoe groot de kans is dat de klant die binnen de twaalf maanden niet terugbetaalt. Maar als de kredietwaardigheid van de klant lijkt te verslechteren, moeten banken door de nieuwe boekhoudregels zelfs berekenen hoe groot de kans is dat de lening gedurende de hele looptijd ervan niet wordt terugbetaald. Dat is verschrikkelijk moeilijk, vooral in tijden van corona.'

‘We vragen banken daarom heel voorzichtig te zijn met hun dividendbeleid. De ECB deed dat voor de grote bankengroepen, wij hebben die aanbeveling herhaald voor de filialen van buitenlandse spelers en voor de kleinere banken die onder ons direct toezicht vallen. Stresstests leren dat de bankverliezen kunnen oplopen tot een handvol procenten van hun kapitaal. Maar dat kapitaal hebben de banken net nodig om kredieten te verstrekken. In België hebben we de luxe gehad dat onze banken wat rendabeler waren dan in sommige andere landen in de eurozone. Daardoor kunnen ze provisies aanleggen én kredieten blijven verlenen.’

Over die kredietverlening barstte de afgelopen dagen een politiek debat los. De banken zouden daar te weinig hun rol in spelen, luidt de kritiek.

Dechaene: ‘De moratoria op de afbetaling van leningen waren een goed idee, net zoals de beslissing van de overheid om liquiditeit in de maatschappij te blijven verdelen via de banken. Maar ooit stopt die betaalpauze en dan moeten de banken kiezen welke bedrijven ze bijstaan en welke niet. Ze zullen het vuile werk moeten doen. Onder meer daardoor zullen ze de komende jaren minder populair worden.’

ABN AMRO houdt dividend op zak De Nederlandse bank ABN AMRO heeft woensdag aangekondigd geen dividend over 2020 te zullen uitkeren nadat de groep vorig jaar haar eerste nettoverlies in tien jaar had geleden. ABN AMRO dook in de rode cijfers omdat het vorig jaar ruim 2 miljard euro opzij moest zetten voor eventuele kredietverliezen. Tegelijk lopen de kosten op. Zo moet de bank, die voor de helft in handen is van de Nederlandse overheid, fors investeren om haar interne witwascontroles op punt te krijgen. Het jaarverlies was wel iets beter dan verwacht, omdat ABN AMRO in de laatste drie maanden van 2020 onverwacht winst boekte. In tegenstelling tot ABN AMRO gaat het Franse Société Générale wel een dividend van 55 eurocent per aandeel uitkeren aan zijn aandeelhouders. Dat is het maximum dat de bank kan uitbetalen volgens de aanbevelingen van de ECB. De dividendbelofte is opmerkelijk, want Société Générale dook vorig jaar voor 258 miljoen euro in het rood door stijgende voorzieningen voor kredietverliezen en slabakkende prestaties van de tradingpoot. Ook bij KBC, dat donderdag met resultaten komt, is het uitkijken naar wat topman Johan Thijs over het dividend te zeggen heeft. Analisten mikken gemiddeld op een coupon van 0,73 euro bruto per aandeel. Voor ING, dat vrijdag zijn jaarresultaten publiceert, wordt gemikt op een brutodividend van 0,11 euro per aandeel.

‘De kredietvolumes aan de gezinnen bleven tijdens de coronacrisis op peil, ze zitten op het Europese gemiddelde. Voor de leningen aan bedrijven verschilt dat van sector tot sector. Bij het begin van de pandemie hebben grote bedrijven massaal hun kredietlijnen aangesproken, maar toen ze zagen dat dat niet nodig was, hebben ze die weer terugbetaald. Maar gemiddeld ligt de kredietverlening aan ondernemingen hier wel onder het Europese gemiddelde. Een verklaring kan ik daar moeilijk voor geven. De blootstelling aan bepaalde sectoren of het businessmodel van de bank kunnen een rol spelen.’

U bent een belangrijke stem in het ‘home-host’-debat, de discussie die regulatoren achter de schermen voeren over het toezicht op banken met filialen in meerdere lidstaten en de geldstromen naar hun moederbedrijven. Hoe reageerde de ECB op de Belgische beslissing om ook de dividenden van lokale dochters aan banden te leggen?

Dechaene: ‘Hoeveel tijd hebt u? (lacht) We krijgen soms de kritiek dat dit soort beslissingen negatief zou zijn voor de integratie van de Europese bankdiensten. Maar wij hebben in België in 2008 aan den lijve ondervonden waar deze discussie over gaat. Als kapitaal of liquiditeit in crisistijden naar de moederbank in het buitenland vertrekt, zie je dat niet snel terug. Bestuurders van een moederbedrijf zijn juridisch verplicht die vennootschap voor alles te redden, dus vóór de filialen. De situatie is dat de depositogarantie van overheden ingeschakeld moet worden als bij een dergelijke reddingsoperatie grote gaten ontstaan in het kapitaal van de bankdochter. Die tussenschotten bestaan vandaag, maar we willen niet dat ze overhaast uitgehold worden.'

‘Vergelijk het met de tussenschotten op een schip. Als er een gat in de romp is, vult een compartiment zich met water, maar het schip zal niet zinken. De Europese instanties sturen erop aan die tussenschotten af te bouwen. Maar zolang er onder meer geen eengemaakt Europees garantiesysteem, is verzetten we ons daartegen.'

'Ik hoop dat we het niet meemaken, maar als een belangrijke bank met buitenlandse activiteiten ten onder gaat, kunnen de kosten daarvan deels op het depositogarantiesysteem van een ander land worden verhaald. Dat zou het euroscepticisme enorm aanwakkeren. In het debat wordt naar ons en onze medestanders gekeken alsof we duivels zien. Maar we hebben onze les geleerd in 2008. We worden betaald om paranoïde te zijn. In crisissen gebeurt nu eenmaal het ergste.'

U werd op kerstavond na een eerste termijn van zes jaar herbenoemd als directeur bij de Nationale Bank. Hoe zag u het bestuur van de Belgische banken de voorbije jaren evolueren?